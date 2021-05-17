防治老年慢性病 北京方庄社区探索老年人运动干预模式

人民网北京５月17日电 （许维娜）老年人是我国基本公共卫生服务的重要服务对象。据调查显示，我国老年人慢性病患病率高，如何做好老年人慢性病防治也是家庭医生的一项重要工作内容。

专家正在为老年居民进行健康咨询。来源：北京方庄社区

如今，家庭医生在基层承担了预防保健、常见病多发病诊疗和转诊、病人康复和慢性病管理、健康管理等一体化服务，在社区卫生服务工作中发挥了重要的作用。

近日，在第十一个“世界家庭医生日”来临之际，北京方庄社区邀请了北京协和医院、北京大学第三医院、首都医科大学公共卫生学院的专家为社区老年人做了膳食营养的健康教育讲座，专家们同时为老年居民进行了健康咨询，带领社区老年人示范运动锻炼等活动。

随着“运动是良医”的理念逐渐深入人心，中老年人群在锻炼时也逐渐将健康与运动联系起来。如今在疫情防控常态化下，这对老年人运动保健带来一定的影响。“目前正在方庄社区开展的基于网络直播的老年人运动干预模式成为疫情防控常态化背景下的探索，这将为老年慢性病防治提供有益的尝试。”方庄社区负责人表示。

据悉，方庄社区卫生服务中心是全国首家挂牌成立的社区卫生服务中心，承担着方庄地区8.8万居民医疗服务工作。2017年丰台区开始将“智慧家医”模式推广至全区，全面总结了方庄社区卫生服务中心智慧家庭医生优化协同模式，融合了区域内其他社区卫生服务中心的特色举措，形成了“智慧家医”的丰台经验。目前，“智慧家医”服务模式已在丰台区社区卫生服务机构和北京市70%以上的机构推广应用。