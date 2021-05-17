新确诊病例未接种疫苗警示：这不是选择题而是必答题

新华社北京5月16日电 （记者陈尚营、陈诺）突然出现的新冠肺炎本土确诊病例，打破了安徽省440天“本土零新增”纪录。自5月13日以来，安徽、辽宁两省在两天内已发现新冠阳性病例近20例。一个值得注意的细节是，安徽、辽宁两地疾控部门均表示，新增确诊病例没有接种新冠疫苗。

与新冠病毒打了一年多的交道之后，各地已积累诸多行之有效的防疫经验，我们有理由相信，此次散发疫情能得到比较稳妥的应对。但“确诊者未接种疫苗”的消息，无疑给所有人敲响了警钟：要构筑免疫屏障，疫苗接种不是一道选择题，而是必答题。

钟南山院士近日强调，接种疫苗是实现真正群体免疫的方法，要争取尽快达到70％至80％的接种率。然而，截至5月14日，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗38063.3万剂次，接种率远低于英美等国。如果不能切实提高接种率，我们短期内仍将无法恢复正常的生产生活。

一个比较积极的现象是，最近一些人的“疫苗犹豫”有所改变。据媒体报道，安徽出现本土确诊病例后，5月14日全国接种新冠疫苗超1372万剂，创下3月14日中国启动新冠疫苗接种日报制度以来的单日纪录。合肥5月14日接种超过36万剂次创纪录，多地疫苗接种点还出现排长队的情况。

从观望犹豫到争相接种，我们乐见更多人意识到接种疫苗的重要性和必要性。各地要积极回应民众希望尽快接种疫苗的诉求，调配充足疫苗，科学安排接种点，引导人们有序接种。一些地方防疫人员上门服务、流动接种、建设方舱等探索，也可尽快推广。

在病毒面前，不能有任何侥幸心理。科学看待疫苗，减少不必要的焦虑和恐慌，积极接种，既是对自己和家人负责，也是为防疫大局做贡献。只有大家积极配合，以实际行动提升疫苗接种率，才能更快构筑免疫屏障，更快让社会生产生活回归正轨。