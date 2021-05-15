5月14日全国新冠疫苗单日接种1372.3万剂次 刷新单日最高接种量

人民网北京5月15日电 （记者崔元苑）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年5月14日，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗38063.3万剂次。14日单日接种1372.3万剂次，突破了13日的单日最高接种量。

据国家卫健委新闻发言人米锋5月14日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至5月13日，全国累计报告接种新冠疫苗 36691万剂次，其中13日单日接种1263.8万剂次，是自3月24日我国启动新冠疫苗接种“日报”制度以来单日最高接种量。

另据国家卫生健康委官网发布的截至5月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况显示，5月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，其中境外输入病例9例，本土病例5例。截至5月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例279例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85914例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90829例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1014401人，尚在医学观察的密切接触者5613人。

此前，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆曾表示，我国要建立免疫屏障，可能需要10亿人以上接种新冠疫苗。“接种率越高，免疫屏障形成就越牢固。”