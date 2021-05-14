冯艳光：以标准为指引、以安全为核心 全力推进等级医院评审

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省保定市清苑区人民医院党委书记冯艳光围绕“以标准为指引、以安全为核心，全力推进等级医院评审创建工作”与现场嘉宾进行了交流分享。

“我们从2016年开始以《河北省二级综合医院评审标准实施细则（2014版）》为标准，开展以医疗质量为核心的全面质量管理工作。”冯艳光书记表示，等级医院评审紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效“五大核心，通过实现“评审”日常化，日常工作“评审”化，建立良好的质量安全管理与持续改进体系，全面提升医院综合服务能力与服务质量，不断满足人民群众日益増长的健康需求，达到“三提高”的目标，即提高效率、提高质量、提高待遇。

针对医疗质量与安全管理，冯艳光提出，提高医疗质量的前提是搭建质控体系。为此，保定市清苑区人民医院成立了多个专业委员会，建立了院科两级三层质控体系，即决策层（院级）、控制层、执行层（科级）。在此基础上，医院以医疗为核心，其他科室为辅助，紧紧围绕提升医疗服务能力，求真务实做好医疗质量的每一环节。值得一提的是，保定市清苑区人民医院注重数据分析，并用信息化对质控数据进行汇总分析及反馈，以问题为导向持续开展医疗质量提升工作。

本着“一把手”重视，条款分工责任到人的原则，对条款逐一梳理形成规范的制度及管控指标，临床科室依据规章制度在实际工作中去落实。通过制度的完善、管控指标的确立，形成“用制度、数据说话”的管理方式。由职能科室及临床骨干医务人员组成的内审队伍每季度进行一次内审，同时进行汇总、分析、整改，从而形成对评审工作的督促与推进。在评审创建历程中，该院根据条款通过追踪方法学进行了三次自评，利用PDCA理念循找问题、补短板，持续提高医院整体管理水平。

冯艳光介绍，为防止医疗质量出现滑坡，评审结束后，该院一如既往的推行“网格化管理”，坚持开展院科两级业务学习，定期开展内审工作，实现了评审工作日常化。

等级评审工作作为医院定方向、保质量的关键环节，对医院整体医疗质量的提升大有裨益。通过等级评审工作，有助于医务人员深入了解法律法规、行业标准、指南规范，便于医护人员形成根植于内心的规范意识、标准意识及学习意识。“只有一个团结的班子，才能带出一支团结的队伍。通过评审创建，我们确实收获了很多，也深刻的认识到，一支敢拼搏、勇担当、不畏难、众一心的钢铁队伍，是顺利通过等级医院评审可靠保障。”冯艳光说。