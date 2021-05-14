善用巧劲推动疫苗接种再提速

“新皮肤解锁潮”给了相关部门一个重要启示：在尽职尽责推进工作之余，也别忘了多开“脑洞”、多想妙招。在摸清不同群体特征的基础上精准施策、有的放矢，才能事半功倍。而将这种人性化、精细化的服务理念融入日常治理，也将成为一个国家、一座城市的软实力。

打完疫苗，你的健康码变了吗？连日来，社交媒体上掀起一股健康码“新皮肤解锁潮”，许多接种完疫苗的网友接龙晒图：有的健康码周边变成金色，寓意“金钟罩”护体；有的则是中间嵌入一朵木棉花，寓意“英雄之花”……新颖有趣的操作受到热烈追捧，也惹得尚未解锁的网友纷纷喊话本地“变变变”。

纵观人类与传染病抗争的历史，科学对策都是在人群中建立免疫屏障，其中最经济、最有效的方法就是接种疫苗。如今我们抗击新冠病毒，同样要依靠疫苗。“应接尽接、梯次推进、突出重点、保障安全”，在明确原则和清晰路线的指导下，单位、社区等充分发挥组织动员作用，我国疫苗接种工作稳步推进。在此基础上，各地也想方设法调动人们更大的接种积极性，此番给健康码换肤就是尝试之一。从技术上说，健康码换肤并不难，但这么个小动作，却很对年轻人的口味，因为“你永远不知道为了解锁新成就年轻人会多积极”。“解锁-晒图-讨论”的社交互动，也进一步激活了话题度。可以说，此举用极低的成本产生了不小的正向效应，值得称道。

新冠疫情被视作“人类二战以来最严重的危机”，战胜病毒必须调动一切可以调动的力量。中国抗疫一路走来，硬实力有目共睹：果断打响疫情防控阻击战，全国上下闻令而动，“两山医院”拔地而起，医护团队星夜驰援……不应忽视的是，这一过程中，一些人性化、创新性的巧招妙招也发挥了“四两拨千斤”的作用。一个典型案例就是健康码。去年年初，针对防疫中的人员管理难题，着眼大家“刷刷刷”的日常生活场景，杭州率先推出健康码，创新之举大大提高了信息核验效率。此后，各地纷纷学习借鉴、优化升级，今天回头来看，一个小小的二维码立下了汗马功劳。这也提醒我们，“硬核”手段要用，但别忘了巧劲妙招。

目前，全球抗疫步入“下半场”，推进疫苗接种是摆在我们面前的头等大事。相较于庞大的人口总量，我国的总体接种率还不够高，而时间窗口分毫耽搁不起。一方面，全球疫情仍在快速蔓延，多国出现新一轮爆发式增长，亚洲更成为一大“重灾区”，我们面临的境外输入风险急剧飙升。同时新冠病毒狡猾异常，变异毒株不断刷新，又进一步加大了疫情防控难度。另一方面，在人员流动频繁的现代社会，世界重回开放是必然趋势。美国、欧盟等均在全力推进疫苗接种，如果我们慢半拍，在疫苗接种方面落在人后，就很可能从“安全高地”变为“免疫洼地”。综合研判，尽早实现“应接尽接”，我们才能守住安全成果、迎来全胜之日。

“新皮肤解锁潮”给了相关部门一个重要启示：在尽职尽责推进工作之余，也别忘了多开“脑洞”、多想妙招。其实类似的工作亮点不少，很值得举一反三。比如，针对一些人的安全顾虑，有科普公众号详细列出几十种情况，用通俗诙谐的问答回应了关切。“昨晚吃火锅今天有点儿拉肚子，可以接种”“玩奥特曼游戏腿骨折了，不能接种（好了再说嘛）”网友们会心一笑的同时，也放心多了。比如，有的地方套用热门歌词，一句“一起苗苗苗苗苗”的标语，“魔性洗脑”又体现平等尊重。比如，一些社区周到细致，着眼老年人腿脚不便，就把移动接种车开进小区；想到上班族工作日抽不开身，就开放夜场服务，延长周末接种时间……种种举措细致又暖心，有趣又好玩，把科学知识普及到位，把关爱体现于细节，把倡导传递到内心。

妙招不一定样样照搬，但其内核值得学习借鉴。首要一条，优化治理必须精准对接不同群体的关切和诉求。“市民”是一个整体，也是一个个具体的人。在接种疫苗这样需要全民参与的事情上，同样要在摸清不同群体特征的基础上精准施策、有的放矢，才能事半功倍。比如同样是年轻人，“新皮肤解锁潮”切中了一些人的喜好，那么那些组织化程度较低的新社会阶层又怎么动员？调研此类问题会增加工作量，却是提高疫苗接种率的必要之举。

古人说：“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”一定意义上，网络就是现在最大的“草野”。摸准大家的需求，捕捉鲜活的民意，关起门来凭着感觉猜或者单纯看材料不行，还是得敞开大门倾听民声。上述的换肤创意最初就来自网友，山东第一时间注意到了，随即上新“镀金认证”。可见，舆论中藏着“痛点”“堵点”问题，亦不乏解决问题的好建议好创意，应当成为相关部门时刻研究的样本。对于其他地方出现的问题，反躬自省、未雨绸缪；对于一些好做法，更应当及时评估、优化改造、积极吸纳。说到底，抗疫的胜利不是局部的胜利，而必须是整体的胜利，各地交流互鉴、博采众长，一起将疫苗接种率提上去，才是最高效的办法。

抗疫是一场治理大考。现在距离全球开放还有一段时间，既拿出硬办法，也多想小妙招，我们才能携手始终保持中国抗疫的胜利态势。而将这种人性化、精细化的服务理念融入日常治理，也将成为一个国家、一座城市的软实力。