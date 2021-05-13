国家卫健委：5月12日新增新冠肺炎确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京5月13日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海2例，广东2例，天津1例，内蒙古1例，山东1例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者563人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例269例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例5810例，累计治愈出院病例5541例，无死亡病例。

截至5月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例291例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85881例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90808例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1013232人，尚在医学观察的密切接触者5489人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者317例（境外输入311例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13094例。其中，香港特别行政区11814例（出院11505例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1231例（出院1097例，死亡12例）。