一个都不能少 缺牙可不只是面子问题

很多人认为口腔中那么多的牙齿，少几颗没关系。一般都是大门牙掉了影响美观，才会到医院来镶牙或者种牙。但殊不知后牙掉了，危害更多更大。拖的时间长了，情况就越来越复杂，花费也多了，去医院的次数也多了，方案也复杂了，风险也高了。所以，缺牙了，早点找专业的医生就诊，总有一款适合您。

口腔大家庭，共存协作能互赢

口腔内的所有牙齿组成一个大家庭，每个成员各司其职，相互协作，共担重任。牙齿的功能按照其所在的位置不同而有所不同。前牙的功能除了切咬食物，更重要的功能是美观和辅助发音。而后牙的主要功能是咀嚼研磨食物，进而影响着食物的消化吸收，所以关乎身体的健康。

短时间内超负荷工作还是可以承受的，但如果长期超负荷，则会损害现有成员的健康状况。因此无论是前牙还是后牙，都需及时修复，避免出现严重的后果。

一颗牙缺位 推倒健康多米诺骨牌

个别后牙缺失后，短时间内对进食影响不大，所以并没有引起大多数人的重视。但是如果缺了一段时间没有处理，缺牙对颌的牙齿和相邻的牙齿会发生不同程度的移位，进而造成对颌的牙齿伸长，相邻的牙齿向缺牙的空隙倾斜。

牙齿的移位会引起食物的嵌塞进而造成龋坏，有的患者因为一侧牙齿出现问题，就习惯性地用没有问题的一侧牙齿咀嚼进食。当长期的单侧咀嚼引起颞下颌关节出现弹响、疼痛，甚至开口受限等症状时才会引起重视，往往这个时候的病情已经非常复杂，治疗的难度也会加大。

所以个别后牙缺失后，为避免发生上述不良情况，拔牙后必须尽早种牙或镶牙。

多颗牙缺失 摊上大麻烦了

多颗牙长期缺失时，剩余牙齿的负担加重，磨耗加大，颞下颌关节的负担也进一步加重，不仅严重影响美观，还会出现“颞下颌关节紊乱综合征”。

由于食物咀嚼不充分，胃肠消化功能变差。等到患者就诊时，由于牙齿重度磨耗问题导致的修复空间不足的问题、颞下颌关节问题等等，就需要专业的口腔修复医生进行一系列复杂的治疗进行咬合重建了。这个时候无论是时间还是金钱都是成倍的增长，治疗的效果也不能确定。

牙齿修复方法多 总有一款适合你

目前对于缺牙的修复方法主要有固定义齿、活动义齿、种植义齿等等，具体采用哪种方法，要具体情况具体分析，需要专业的口腔修复医生综合判断，合理设计，细心制作。

活动假牙摘戴麻烦，但是磨牙少，从缺一颗到全口缺牙都可以佩戴。固定假牙只能应用于少数缺牙，但是磨除牙体的量较多。种植牙经过几十年的发展已经相对成熟，但还是需要专业的医生进行检查、设计、治疗，还有患者的配合，才能达到完美的以假乱真的效果。

文/王淑英 田彬 （首都医科大学附属北京口腔医院）