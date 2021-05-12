事关所有医务人员福利！三部门发文从六方面爱护医务人员

人民网北京5月12日电 （张文婷）近日，国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部印发了《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（以下简称《指导意见》），就建立保护关心爱护医务人员长效机制提出了6方面意见，切实保障医务人员权益，使他们持续健康投入防控救治工作，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。

具体来看，在保障工作条件方面，《指导意见》明确要切实为医务人员（含疾控人员，下同）提供良好的工作和休息条件，完善相关设施建设，加强防护物资和设备配备，切实做好医院内部防控。在突发公共卫生事件中，切实保障医务人员防护物资需求，加强生活服务和后勤保障。

在维护身心健康方面，《指导意见》明确要保障医务人员合理休息休假时间，按规定享受带薪年休假。加强医务人员心理干预和疏导。可根据参与突发公共卫生事件处置的时间长短、危重程度等因素，及时为其安排带薪休假。

在落实待遇职称政策方面，《指导意见》指出，要严格落实“两个允许”要求，合理确定并动态调整医疗卫生机构薪酬水平，落实基层医疗卫生机构绩效工资政策。提高医务人员在突发公共卫生事件期间的薪酬待遇。将医务人员在突发公共卫生事件中的现实表现作为职称评审的重要内容。开辟工伤认定绿色通道，保障医务人员及时依法享受工伤保险待遇。

在加强人文关怀方面，《指导意见》强调做好参与突发公共卫生事件处置医务人员的家属保障工作，帮助解决实际困难。鼓励支持各地在中国医师节、国际护士节等节日期间，为医务人员提供参观游览优待政策。

《指导意见》指出应为医务人员创造安全的执业环境。健全完善各项安全保卫制度，依托建设“平安医院”活动工作小组，巩固多部门联动的分工协作机制，依法严厉打击各类涉医违法行为。

此外，要弘扬职业精神。加强对医务人员职业精神宣传力度，发掘先进典型，及时开展奖励和表彰。做好烈士评定褒扬、抚恤优待等工作。

国家卫生健康委相关负责人表示，各地要高度重视医务人员保护关心爱护工作，健全工作体制机制，强化责任担当。各地卫生健康、人力资源社会保障、财政等部门要加强协调配合和工作指导，确保各项保护关心爱护政策措施落实到位。各地医疗卫生机构作为贯彻落实保护关心爱护医务人员政策措施的责任主体，要建立健全规章制度，细化完善工作措施，切实保障落实医务人员权益。