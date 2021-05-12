牙齿错过“黄金时间”还能矫正吗

正畸治疗在临床上有“黄金时间”一说，男孩是12岁至15岁，女孩是11岁至14岁。原因是这个时间段的孩子，颌骨形态基本确定，与成人相差不大，大部分恒牙都已萌出，而且孩子正处于高速发育期，骨代谢能力旺盛，正畸治疗因势利导，可以事半功倍。但是，有很多人没能在这个“黄金时间”接受正畸治疗，一晃可能已经弱冠、而立，甚至到了不惑之年了。

那错过了“黄金时间”，还能矫正牙齿吗？答案是肯定的。年龄不会成为限制正畸治疗的关键因素，只要身体健康状况允许，花甲之年进行正畸治疗也可以。

本周六是“世界正畸健康日”，我们就来说说口腔正畸方面患者关注较多的一些典型问题。

1、成年再正畸会不会导致牙齿早掉

现代医学的进步可以或多或少地帮助一个人提升颜值，口腔正畸就是其中的有效手段之一。正畸俗称“整牙”，是对牙、颌、面畸形的综合矫正。口腔正畸医生认为，牙列不齐、咬合畸形会对患者的身心健康造成许多不良影响。比如，易引发龋齿和牙周炎等口腔疾病；影响相貌美观；严重的可造成正常人际交往方面的心理障碍。因此，正畸的主要目的是恢复正常的牙齿咬合关系和咀嚼功能，以及改变外观。

但是，“安全性”是大部分成人患者首要关注的问题。因为他们觉得牙齿都长完了，又不是小孩子，用矫治器拉来拉去的，会不会把牙齿拉松了？等年纪大了，说不定牙齿早早就掉了？

这里要跟大家解释的有两点。

首先，牙齿周围的骨头是人体最活跃的骨组织，它在人的一生中会不停变化，牙齿也会随之发生变化。比如，有些人掉了牙齿不镶，旁边的牙齿就会向缺牙的地方移动来填补空隙，只是这种移动往往是被动的，并不健康。这说明，牙齿周围的骨头可以改变，牙齿也就可以移动。

其次，正畸用来移动牙齿的力量很轻，一般50g-150g。这个力量并不会真正把牙齿拉动，只是给牙齿周围的骨骼发出一个信号，提示牙齿需要移动的方向，诱发这些骨骼生长，从而实现牙齿移动。通俗地说，牙齿不是人为拉过去的，而是在医生的引导下自己长过去的，这和人在小时候牙齿从骨头里钻出来的过程实质上是一样的。

因此，正常规范的正畸治疗不会对牙齿的稳固和长远健康造成影响。

2、牙齿移位是如何实现的

很多成人选择正畸治疗，都是因为一些局部的原因。比如，某几颗牙齿长得歪，感觉把它们排一下就好了。实际上，正畸治疗是一个系统工程。大部分成人口腔内都会有一点健康问题，有坏牙补过或者没补过，有缺牙镶过或者没镶过，有牙龈红肿或者退缩……这时候的正畸治疗需要做全局设计，我们用比喻的方式跟大家说一说。

首先，医生要根据X光片、牙齿模型和面部照片分析，给患者设计最终的牙齿位置，使得牙齿排列既整齐又能形成良好的咬合功能，且对面部形态有改善作用——这个过程相当于建筑设计师在勘探地形，做整体布局设计。

然后，根据这个最终目标位置确定哪些牙齿需要治疗或者拔除，由相应的专业医生去处理——这个过程类似于盖楼之前的地形平整，该填的坑填平，该搬走的石头搬走，有时即便一棵树枝繁叶茂，但基于整体考虑也必须拔除。

最后，正畸医生通过各种各样的矫治器去按照设计蓝图移动牙齿——这个过程类似于施工，要选择合适的工具，要小心谨慎、循序渐进、安全生产。

不同的正畸治疗持续时间不同，大部分在两年左右，因为要等着牙齿慢慢移动。等到牙齿全部就位之后，就由其他科室的医生登场，通过镶牙、种牙或者局部美容手术，把某些正畸没有解决的遗留问题逐一解决。这个过程儿童患者很少会遇到，多见于成人患者，他们往往是因为正畸前就存在各种牙齿健康问题，需要用后续手段来弥补。比如，治疗前少了颗大牙，正畸不能变出一颗新的牙，只好留着位置，等正畸结束后修复。这个过程类似于盖完楼搞精装修，各有各的问题，各有各的解决方案。

3、令人眼花缭乱的矫治器怎么选

正畸治疗到执行层面有很多工具可以选择，哪种好使，根本上取决于正畸医生。简单理解就是，想盖个楼，该用什么器械原则上应该听建筑队的。如果正畸医生说某种矫治器不合适，你又不相信，大可换个医生再看，千万不要拿着某些软文宣传或网络案例硬让医生用某某品牌的矫治器。

目前，临床常用的成人矫治器包括以下两大类。

第一类是固定矫治器

在牙齿上粘上各种材质的“小片片”，然后用特殊的金属丝去调节牙齿位置，达到治疗目标。这些“小片片”各式各样，除了最常见的金属质地，还有颜色跟牙齿相近的陶瓷质地，以及自带锁扣机关的自锁矫治器、粘在牙齿内侧的舌侧矫治器，但是原理都一样，戴上就固定了，好看不好看都会伴随整个正畸过程，直到治疗结束。其中，普通的“小片片”性价比高，陶瓷的“小片片”比较美观，自锁的“小片片”舒适感较好，舌侧的“小片片”完全看不见。

这些矫治器各有优缺点，适应范围广，基本上能完成所有的正畸牙齿移动，大家可酌情选择。

第二类是可摘矫治器

成人主要用的是无托槽隐形矫治器，就是一种透明的牙套，像戴手套一样扣在牙齿上，可以自行摘戴，而不用粘上“小片片”。这种矫治器是近年来发展起来的新技术，通过计算机模拟正畸牙齿移动的过程，然后使用3D打印制作一系列矫治器，需要患者按照步骤换用，逐渐达到牙齿移动的效果。它的优势是美观、舒适，但非常考验正畸医生的能力。因为计算机模拟正畸牙移动的过程是由正畸医生来指挥的，牙该怎么走、谁先动谁后动、每次动多少，都要思路清晰，如果模拟错了，结果会南辕北辙。而且，与传统固定矫治器不同，这种矫治器是不可以随时调整的。

可摘矫治器由于材料特性和发展时间有限，不适用于所有病例，而且，经验不同的医生做出来的效果也可能差别很大，患者一定要仔细咨询，听从专业人士意见。

需要提醒大家的是，一些人在网上销售某种矫治器，号称“高科技大数据人工智能设计，不用面诊医生，直接网购戴用”，千万不要轻信。这些人如果不是骗子，就是从20年后穿越过来的。当今的人工智能未必做不到这种设计，但还没有富余到拿来给大家做正畸的地步。

4、理想的治疗效果什么样

理想的正畸治疗结果肯定是牙齿整齐，互相间的尖窝关系功能完善，颜值提升。但需要特别指出的是，成人正畸切忌高大全、追求完美。因为大部分成年患者都伴有一定的口腔健康问题，有些牙齿不宜做大范围的移动；有些理论上不正常的牙齿尖窝关系，经过多年的磨合已经能够很好地完成功能；有些人的颜值问题，可能并不是因为牙齿……如果希望只通过牙齿正畸来得到想象中的完美结果，往往会令人失望。

所以，患者要和正畸医生进行良好的沟通，告知自己关注的、喜欢的、讨厌的，医生也会提供安全的、需要的、健康的建议，最终双方达成一个最合适、性价比最高的方案，目标是在健康的基础上做最大程度的改善。

另外，很多成年患者的牙齿咬合问题来源于骨骼的异常，轻微的情况正畸治疗可以掩饰，严重的情况就需要外科手术配合了，这称为正畸正颌联合治疗，也就是需要上手术台对骨骼进行切除或修整。遇到这种情况，需要看患者的个人意愿强烈程度，以及更专业的临床评估来决定了。

门诊说病

这4种功能异常会影响孩子颜值

为什么孩子会出现地包天、龅牙、牙齿参差不齐等影响颜值的问题？除了先天遗传因素之外，主要跟呼吸、咀嚼、吞咽、唇舌功能等4种后天功能异常有关。

一个人好看与否，很大程度上取决于面部结构，而从“美人在骨不在皮”的角度来说，面部结构是否协调很大程度上取决于内部的骨骼结构，即上下颌骨。上下颌骨的形状，除了受先天遗传因素影响之外，还会受到后天生长的影响，后天生长则大多在于功能刺激。如果在成长过程中，骨骼得到了合理的功能刺激，即该长大的地方长大，该缩小的地方缩小，没有“跑偏”，那颜值也会相对稳定。

但如果后天的呼吸、咀嚼、吞咽、唇舌功能等出现问题，往往会导致孩子的骨骼畸形，进而带来牙齿不齐和错乱咬合，口腔科称之为错牙合（音同“合”）畸形。下面我们来具体说说这些功能异常为何会导致错牙合畸形。

口呼吸会造成“长脸”“没下巴”

正常人使用鼻腔呼吸，气流从鼻腔通过会刺激鼻腔变宽、空间变大，颌骨会逐渐生长成正常的形态。但是，很多孩子由于腺样体肥大、鼻炎、鼻甲肥大等诸多原因，诱发口呼吸习惯，即习惯于用嘴巴呼吸。这样一来，气流从口腔通过会刺激口腔上颚部分变深变高，使得脸型逐渐拉长，拉长的脸型又会影响下巴旋转，使得下巴越来越后缩，形成一类典型的“腺样体面容”——长脸、没下巴、牙突、牙龈露得多。

这种脸型除了影响美观之外，还会带来牙齿咬合的问题。所以，如果发现孩子有口呼吸的问题，应尽早到耳鼻喉科和口腔正畸科就诊，一般先要解决鼻呼吸道畅通的问题，然后再进行正畸干预，改变呼吸习惯。

咀嚼障碍可引起“地包天”

咀嚼的过程就是上下牙齿之间的吻合，大家可以想象成两台带齿轮的机器在互相配合转动。但是，如果牙齿排列不齐、错乱，齿轮之间的配合就会出现问题，导致两台机器转动时卡顿，机器自然要做出调整来避免出现损伤，这种调整就是一种不良刺激，会导致上颌骨骼与下颌骨骼之间的不协调。比如上大下小，会显得上牙突没下巴；上小下大，会变成“地包天”，显得面中部瘪、下巴大；上下对不齐，会带来面部的偏斜，显得脸歪。

所以，如果有明显的咬合（咀嚼）功能障碍，也需要提前干预，调整卡顿的齿轮，让机器能自由运转，正常发育。

牙齿咬不紧或是吞咽有问题

吞咽是上下颌骨骼、肌肉、舌头、牙齿、嘴唇共同参与的复杂过程。正常的吞咽是紧咬牙齿，闭合嘴唇封闭口腔，然后舌头以向上隆起的方式向上颚部位发力，挤压食物向咽喉部位移动。但是，有一些孩子因为种种原因形成了其他类型的吞咽习惯。譬如，牙齿不咬紧，把舌头塞到上下牙之间来封闭口腔，通过舌头向牙齿方向发力来挤压食物向咽喉部位移动，这种不正常的发力方式随着吞咽动作日复一日地刺激骨骼，会引起骨骼不正常的发育，常见表现就是下巴发育过度，前牙无法咬上（为异常发力的舌头留出空间）。

这也是一种需要早期进行干预的功能异常，目的是要帮孩子形成正确的吞咽习惯。

放松时闭不上嘴易致龅牙

理论上来说，人类牙齿的位置位于嘴唇和舌头之间的平衡点，大家可以想象成舌头在不停推挤牙齿，嘴唇像绷带一样束缚住牙齿，形成力的平衡，最终决定了牙齿的位置。当这个平衡被打破的时候，牙齿位置就会发生异常。比如说，大舌头的人，牙齿容易出现缝隙，显得稀稀拉拉的，主要是为了给舌头的运动腾空间；有些小朋友上唇短小，放松状态闭不上嘴，嘴唇的约束作用无法发挥，舌头会推着牙齿向前移动，变得越来越龅牙，嘴唇就更闭不上了；还有些孩子喜欢舔牙齿，舔着舔着牙齿就歪了。此外，吮手指、咬铅笔等习惯，长此以往也会给面部骨骼发育带来不良的影响，需要在孩子能配合的前提下尽早干预。

一般来说，发现上述功能问题，在孩子能配合的前提下，正畸治疗是越早越好，越早解除功能障碍，骨骼的生长环境恢复正常越快，孩子的颜值才有可能提升。

本文介绍的口腔正畸常识，不一定适用于每个个体。因为孩子的错牙合畸形情况可能千差万别，有相关问题需面诊专业的正畸医生，接受完善的检查，听取专业的治疗建议。一般认为，应该在孩子7岁左右进行第一次全面的正畸检查，特殊情况可提前到4岁。比如出现了乳牙期的反牙合、偏牙合，即乳牙期出现明显的地包天、下巴歪斜、咬合错位等，需尽早带孩子到正畸科就诊。

医师提醒

单纯牙齿不齐 矫正不用赶早

前文介绍的是与面部骨骼生长相关的需要尽早干预的情况。如果只是简单的牙齿不齐，可以等到所有恒牙替换完成后再进行正畸。也就是说，单纯的牙齿不齐不属于越早治疗越好的范畴，过早开始正畸，往往会导致正畸疗程延长拖沓，给孩子带来无谓的负担。

但是，有3种特殊的牙齿问题有必要提前干预：牙齿替换障碍、牙齿阻生和创伤牙合。牙齿替换障碍往往是由于乳牙龋坏等各种原因，造成该掉的牙齿没掉或不该掉的牙齿先掉了，给后续的恒牙造成困扰，出现错位萌出等情况。牙齿阻生的情况更为复杂，即某颗牙齿被卡在骨头里，无法自行长出来。创伤牙合则是指牙齿萌出之后，由于位置错乱，使得上下牙咬合时某几颗牙发生异常磕碰，这种磕碰会损伤到牙齿本身。（北京口腔医院正畸科主任医师谢贤聚）