这些孩子最不想听到的话，你说了吗

不少孩子刚经历了期中考试，中学高级教师、中国心理学会注册系统注册心理师、南京市首届德育工作带头人宋梅老师在高一学生中做了个小调查，“考试后，面对成绩，你最不希望家长对你怎样说？”没想到，考得好的孩子和考得不好的孩子都有话要说。心理聊吧·亲子第六期公益讲座，宋梅老师就和家长们聊聊“考试后，如何与孩子谈成绩”。

调查：考得好时家长怀疑、否定，考得不好就打击、嘲讽

从小学到中学甚至到大学，我们的孩子经历了大大小小数百场考试，可谓是久经沙场的“老将”。可是，每次考试过后的一段时间，却是孩子最难熬的日子，因为家长、老师和孩子自己都非常关心考试的成绩。考试后家长对成绩的反应，在很大程度上会影响到孩子接下来的学习状态。尤其是某些过激的言行，可能会给孩子带来较大的伤害。

前两天，我在高一学生中做了一个小调查，题目是“考试后，面对成绩，你最不希望家长对你怎样说？”学生非常积极地给了我回应，我们家长也可以觉察一下，这样的话，您跟孩子说过吗？调查结果，考得好时，孩子最不愿意听到家长这样的话“你这成绩，跟第一名还有差距，有什么好得意的？”“你这次就是侥幸，就你这德性，下次成绩肯定会掉下来。”“作为学生，考得好难道不是应该的吗？你不要骄傲自满！”考得不好时，孩子最不愿意听到的话是“别人家的孩子都考得那么好，你怎么这么差劲！”“你真没用，考这个成绩以后能上什么大学？你这辈子完蛋了！”“我们这么辛苦还不是为了你，你就这样回报我们，你对得起我们吗？”有孩子总结：考得好时家长怀疑、否定或视而不见，考得不好就打击、嘲讽、道德绑架。各位家长，听到孩子这样的反馈，此时此刻，您是怎样的感受呢？

建议：对孩子学习过程的肯定比对其成绩的赞扬更重要

作为家长，我们关心孩子的学习当然是必要的，但如何与孩子沟通成绩，是要讲究方法的。孩子经过一段时间的努力，考试取得了好成绩，内心是非常希望得到家长欣赏的。面对考得好的孩子，家长对孩子学习过程的肯定比对其成绩的赞扬更重要。比如，家长说：“儿子，这次考得这么好，真厉害啊！”不如说：“这段时间，我看到你一直都在努力学习，尤其是每天不仅认真完成作业，还对前面所学的知识点进行整理与巩固。看来，好成绩的取得与你刻苦学习的态度是分不开的。妈妈为你取得这么好的成绩高兴，但更为你的努力点赞！”这样孩子会更乐意继续付出努力。

若孩子没考好，家长很焦虑，但孩子看上去似乎不难过、不着急，家长可以仔细观察一下，孩子看似轻松的背后，是一个怎样的状态？其实，成绩不理想，大多数孩子心里都会失望难过，但并不是每个孩子都会把这种情绪表现出来。心里很难过着急，但却表现出轻松和淡定，这是一种心理防御机制。孩子没有因为成绩不理想而崩溃，能保持在一个相对稳定的状态，从这个角度上讲，这样的孩子内心是强大的，这是孩子的优势。家长需要看到孩子的优势、努力和付出，相信孩子，给孩子一段时间，让孩子能够在自己的学习节奏中重新找到感觉，找回自信。

如果孩子没考好，状态不佳，我们要能看到孩子内心隐藏的许多复杂的情绪，如焦虑、自责、难过、担心、后悔等等。这些负面情绪对孩子会产生消极的影响。家长一方面要积极共情孩子的情绪，倾听孩子、理解孩子，帮助孩子缓解压力，轻装前进。另一方面，家长可以跟孩子一起选择更具积极意义的方式来分析考试成绩，不光看卷面整体分数和丢分部分，更应结合孩子平时的努力、基本能力、近期状态，用全面、综合、发展的眼光来分析，多肯定孩子的努力与付出，多找进步点、发展潜力点，给孩子多一些鼓励，帮助他修复自信。

如果家长自己对孩子的成绩不理想感到非常焦虑，那就要仔细觉察一下，这个焦虑到底是来自于孩子还是来自于我们父母自身。有时候，关于成绩是否理想，孩子和家长的标准是不太一致的。如果孩子自己对这样的学习成绩和学习状态还比较满意，家长就要静下心来好好想一想，有没有可能是自己对孩子的期待过高，所以才会失望、生气、焦虑，而这个背后又隐藏了怎样的期待？家长需要先调整好自己的心态，再和孩子一起面对当下的学习。只有当家长足够稳定的时候，才能够给予孩子更多的支持和鼓励。