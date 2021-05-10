家有儿童的注意了：手足口病高发季需做好这些防护

编者按：近日，中国疾控中心发布健康提示，要重点做好新冠肺炎、手足口等病的预防与防范。那么，作为一种儿童常见传染病，手足口病有哪些症状？家长们平时应该给孩子做好哪些防护？得了手足口病的宝宝要怎样护理呢？

手足口病发病人群以5岁及以下儿童为主。我国每年4-6月是手足口病的高发季节，部分地区（尤其是南方）10-11月还会出现秋季小高峰。

手足口病有哪些症状？

手足口病主要通过密切接触病人的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液及接触被其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、餐具、奶瓶、床上用品等物品或环境而感染。

手足口病通常病情较轻，呈自限性，7-10天病程后可完全康复。患儿发病初期常出现发热、食欲不振、疲倦或咽喉痛。发热1-2天后，在舌头、牙龈和/或两颊内侧等口腔部位出现水疱，痛感明显，这些水疱初期为细小红点，后形成溃疡。

另外，多数患儿手掌、脚底会出现皮疹，皮疹通常不痒，有些皮疹带有水泡，其他部位如臀部、膝盖、肘部、躯干等也可能出现皮疹。部分病例无发热。少数患者会出现严重的并发症，如脑炎、脑干脑炎、急性弛缓性麻痹、肺水肿、肺出血、心肺功能衰竭等。

家长平时应该给孩子做好这些防护

引起手足口病的病毒有很多种，但通常引起重症和死亡的主要是EV71病毒。对于6月龄至5岁的小朋友，可以考虑接种疫苗。目前我国已研制出预防EV71病毒引起的手足口病疫苗。建议家长可根据孩子的身体情况接种。目前，EV71疫苗属二类疫苗，家长可以遵从“知情、自愿、自费”的原则选择接种。

另外，要注意个人卫生，尤其是手部卫生。在触摸口鼻前、进食或处理食物前、如厕后、接触疱疹/呼吸道分泌物后、更换尿布或处理被粪便污染的物品后，应用清水、洗手液或肥皂洗手；打喷嚏或咳嗽时用手绢或纸巾遮住口鼻，随后将纸巾包裹好丢入有盖的垃圾桶；不与他人共用毛巾或其他个人物品；不接触病人及其污染物品、污染环境；不在未经消毒处理的游泳池中游泳、玩耍。经常清洁和消毒（含氯消毒剂）常接触的物品或物体表面，如玩具、家具等，清洁后用含氯消毒液进行擦拭或浸泡消毒，作用30分钟后，用清水擦拭或冲洗干净。患者鼻咽分泌物、呕吐物、粪便及其污染物品、污染环境，应由受过培训人员进行清理与消毒。手足口病流行期间尽量避免带孩子参加集体活动。

“手足口”宝宝的护理指南

目前手足口病没有特效药，抗生素无效，主要是一些对症处理，大部分患儿能自愈，因此，护理尤其重要。家长们在照顾患儿时还应重点做好以下几点：

饮食——清淡为宜。由于口腔疱疹，宝宝可能拒食，可以多喝温开水，吃清淡、易消化的粥或面食等，不吃刺激性食物；

发热——勤测体温。可采用物理方法或药物降温；

口腔——保持清洁。常漱口，饭前饭后用淡盐水漱口，对于不会漱口的宝宝，可以用棉签蘸淡盐水轻轻清洁口腔；

皮疹——防止抓挠。患儿衣物应选择舒适、柔软的面料，勤剪指甲防止患儿抓破皮疹；

消毒通风——蒸煮、日晒加氯漂。酒精对手足口病毒无效，患儿用过的东西如衣服、毛巾、餐具、玩具等可用开水烫洗、阳光暴晒或含氯的消毒水进行消毒，房间要定期开窗通风。（综合中国疾控中心 北京青年报）（制图：孙红丽）