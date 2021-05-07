山东济南：打造妇幼健康全生育周期服务链

近年来，山东省济南市不断扩增妇幼健康惠民项目，“十三五”期间以每年不低于10%的增量持续增加财政投入，将新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目由4病升级至40病，将农村妇女两癌检查扩面、婚检孕检一体化、无创DNA产前筛查等项目纳入民生实事。

目前，济南市涵盖婚前、孕前、孕产期、儿童期、育龄期的全生育周期惠民服务链条基本形成，开展了婚前检查、孕前优生健康检查、农村妇女补服叶酸、孕产妇健康管理、预防艾梅乙母婴传播、产前筛查、无创DNA产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查、0-3岁婴幼儿科学喂养、0-6岁儿童健康管理、农村和城市低保育龄妇女两癌检查、计划生育技术服务、基本避孕服务（药具）13项免费或补助项目，每年惠及妇女儿童近150万人次。据测算，每对济南市户籍的育龄夫妇及其子女，最多可享受价值近5000元的惠民礼包 （按单胎计算）。

为规范项目管理，提升群众就医体验，济南市依托智慧健康工程积极开展“互联网+妇幼健康”服务，孕妇自助建册、婚检孕检、两癌筛查、新生儿遗传代谢病筛查等项目均实现线上申请办理。下一步济南市将继续推进惠民项目更加方便可及，打通服务群众“最后一公里”。（李文）