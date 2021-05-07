重庆多措并举加强地中海贫血防控工作

近年来，重庆市以提高出生人口素质为目标，认真实施国家免费地贫防控项目，统筹推进地中海贫血防控工作，取得了积极进展和较好成效。

一是培训实现全覆盖。据了解，重庆市妇幼保健院于2019年开展了全市的地中海贫血流行病学调查，摸清了重庆地区地贫基因携带率的基数。以实施国家免费地贫防控项目为契机，将地贫防控培训由3个项目区县扩展到全市40个区县，每年培训区县级师资400余人。指导项目区县新建5个筛查实验室和2个市级产前诊断实验室，有效提升了地贫防控能力和水平，为下一步项目扩面奠定了坚实的基础。

二是防控实现全融合。将地贫筛查融入到婚前检查和免费孕前优生健康检查中，37个区县在婚检时开展了新婚夫妇免费地贫初筛，部分区县在孕前优生健康检查中开展了男性免费地贫初筛。加强地贫产前筛查和诊断，对地贫患儿开展干预治疗，实现三级预防措施全流程服务。同时，加强门诊、儿保科和体检就诊群体的机会性筛查，全面提高地贫基因的检出率。

三是宣传实现全方位。项目实施以来，重庆市妇幼保健院牵头制作并发放健康教育折页4万余份、宣传海报3800张、健教视频5个。在5月8日“世界地贫日”，各级妇幼保健院组织主题宣传活动150余场次，各级医疗机构利用官网、公众号、抖音等新媒体开展线上宣传，累计点击人数超过100万人次，营造了良好的地贫防控宣传氛围，有效提升了医务人员和群众的地贫防控意识。