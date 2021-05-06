立夏时节：晨起大量饮水、喝生蔬菜汁……这样做对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注，且越来越多的人正加入这个浪潮，渐有全民化趋势。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生避坑指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院心内科主任医师赵勇，为网友解答立夏时节相关注意事项。

一般情况下，立夏后自然界阳气生发，此时“心阳”逐渐旺盛，这也是许多心脏病患者在夏季症状得到缓解的原因。然而在临床上，在春末夏初之际，也就是立夏前后，也有一些心阳虚患者表现得更突出，心绞痛、心衰、寒性高血压等发作抬头，这与其本身阳虚，人与自然不相应有关。

因此，夏季养生要注意养阳、养心，避开各种养生误区，如晨起大量运动和饮水、喝生蔬菜汁、夜跑等。

【晨起可以大量饮水吗？】

立夏后，气温升高，体液消耗增加，晨起往往会出现口渴现象，很多人习惯饮水，补充水分。然而从养生角度看，短时间饮用大量白开水，需要消耗人体大量阳气，而晨起人体阳气刚刚萌动，此时阳气过度消耗会使一天工作效力减退、疲乏困倦。

【越早运动越好吗？】

现在天亮得越来越早，很多人喜欢早早出门锻炼。事实上，晨起后立刻大量运动，很可能导致意外。这是因为经过夜间睡眠，清晨人体的血液黏度较大，若此时大量运动，身体内的水分蒸发较多，容易导致心血管疾病的发生。因此，夏天晨练时间可以比冬天稍早，但不能太早，需在起床后稍作休息，等气血运行平稳后，再做较温和的运动。

【喝生蔬菜汁有益吗？】

此时，大量时令蔬菜上市，有些人认为把新鲜蔬菜打碎取汁，直接饮用益处众多。实际上，生蔬菜汁大多寒凉，寒易伤阳，对于阳虚体质之人无疑是雪上加霜，阳盛之人虽可少量饮用，但也要注意饮用卫生。

【夜跑是否应该鼓励？】

立夏之后，白天延长，气温升高，夜跑族开始活跃。从中医角度看，傍晚阳气内收、潜藏，汗孔关合，此时若剧烈运动，无疑耗阳、散阳，长期累积，容易导致阳气虚损、困乏无力。建议傍晚运动时，适当选择舒缓的活动，如散步、打太极拳等。

【保健小知识】

调畅情志：立夏后，万物繁荣，气温逐渐升高，此时要戒怒戒躁，切忌大喜大怒，要保持精神安静、心情舒畅，可做些养心神的活动，如绘画、钓鱼、书法、下棋、种花等。

适当锻炼：早起晨练养阳养心。晨练促进阳气升发，但切记不要起床后立刻锻炼，运动不要太剧烈。傍晚可以做一些伸展性、放松性的运动，以放松骨骼肌肉为主，可以促进夜间睡眠。散步的同时，建议做扩胸运动，能够促进周身血液循环，从而减轻心脏负荷。

“天之大宝，只此一丸红日，人之大宝，只此一息真阳”，夏季是我们养阳、养心的重要时机，所以一定要顾护阳气，保持阳气充足，让身体调整到最好的状态。