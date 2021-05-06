癌痛不要忍 越早用止痛药效果越好

许多晚期癌症患者都有过“忍痛”的经历。使用止痛药会上瘾吗？是否只有剧烈疼痛时才需使用？应该如何正确使用？

中国人民解放军总医院第七医学中心主任医师刘端祺说，一方面，我国民众普遍对疼痛疾病认知不足，很多患者病耻感强烈，认为“喊疼”会被“瞧不起”。另一方面，我国很多医生对于癌痛管理关注不足，对阿片类药物的认识存在误区，认为只有疼痛剧烈时才需使用、长期使用会成瘾等。

“临床上使用阿片类药物镇痛，尤其是口服给药途径，成瘾危险性非常小。”河南省肿瘤医院副院长罗素霞说，即使患者对阿片类药物产生耐受或身体依赖性，也并不意味着已经成瘾，更不影响继续使用该类药物镇痛。按时用药也可以避免出现爆发痛需要使用大剂量药物的情况，从而减少成瘾风险。

中国临床肿瘤学会肿瘤支持与康复治疗专家委员会主任委员王杰军说，20世纪90年代以来，随着世界卫生组织“三阶梯癌痛治疗原则”的推行和规范化疼痛处理概念的提出，我国癌痛治疗发展迅速。他表示，随着抗肿瘤治疗药物技术的提升和治疗方案的改进，肿瘤患者的生活质量也应得到更多的关注。

癌痛是否只要还能忍耐，就不用吃药治疗呢？中国医学科学院肿瘤医院专家表示，如果一味强忍，疼痛可能会导致失眠、食欲差、抑郁、烦躁，还会导致免疫力下降、影响生活质量，甚至失去对治疗和生活的信心。止痛药使用越早，剂量才越小，效果也越好。因此，在医生指导下，良好的癌痛治疗可以助力肿瘤的综合治疗。