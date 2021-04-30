人民日报健康客户端携手百度健康启动“人民日报健康百家榜”

人民网北京4月30日电 (记者乔业琼)日前，在第十三届健康中国论坛上，人民日报健康客户端、健康时报总编辑孟宪励与百度健康总经理杨明璐共同启动“人民日报健康百家榜”，双方将从健康科普内容权威性、专业度、传播度出发，综合评选出优秀科普作品、科普领军人物、健康科普优秀医院等十大维度榜单，共建权威、专业的健康科普内容生态。

人民日报健康客户端、健康时报总编辑孟宪励（左）与百度健康总经理杨明璐（右）

杨明璐表示，健康科普是用户了解疾病、认知健康的起点，做好健康科普才能更好推进健康中国战略落地。此次合作是从行业权威、大众需求出发，通过打造人民日报健康百家榜，发挥各自平台优势，为医生提供大数据写作指导、百度搜索及全平台流量分发、权威媒体平台支撑等服务，并打通更多后续服务通路，为医生提供更好的个人品牌打造阵地和个人科普传播阵地，构建更优质的健康科普生态。

百度健康内容生态负责人杨露表示，百度健康通过百度权威医疗搜索、百家号健康垂类、百度健康医典，构建多场景健康知识服务体系，通过“在线诊播”模式，打通从权威科普到专业问诊的通道。目前平均月直播量已超过3000场，用户累计观看量超3.5亿次。

杨露介绍说，日前百度健康推出“医+计划”，将拿出十亿现金补贴，重点扶持千名专业医生和十家金牌 MCN，打造权威医疗科普行业标杆。“作为‘医+计划’发布后的首个实际落地项目，人民日报健康百家榜的上榜专家、作者以及科普内容都将获得‘医+计划’的相应扶持。”杨露说。

北京协和医院妇产科主任医师谭先杰、广东省人民医院胸外科主任医师乔贵宾、首都医科大学附属北京同仁医院眼科副主任医师赵阳等专家出席了本次论坛的平行论坛。会上，谭先杰和乔贵宾分享健康科普相关经验。谭先杰认为，医疗科普的目的在于把有用的、重要的医学知识传播给需要的人。乔贵宾表示，通过百度健康多元化科普和一站式服务，医生分享的专业内容可以通过直播、视频等多渠道进行传播，精准链接到更多有需求的患者，让权威科普内容被更多用户看到。