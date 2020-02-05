人民日报旗下新媒体全国征集新冠肺炎求助信息

“紧急发布！全网征集新冠肺炎求助者信息！”2月4日，人民日报社旗下多个新媒体平台发布了这则特殊的“征集”信息。文中提到，网友可以将自己了解到的四类人员（确诊、疑似、密切接触者、无法排除的发热者）目前还没得到隔离收治的求助信息，通过邮箱、留言等方式提交，各平台将尽可能为求助者提供帮助。“人民好医生”APP还连夜紧急上线在线表格提交功能，方便大家提交求助信息。

这是疫情发生后，人民日报社旗下新媒体矩阵凝心聚力的又一次努力。目前，人民日报评论、侠客岛、民生周刊、国家人文历史、人民论坛网等微信公众号以及人民网微博、微信和“人民好医生”客户端等新媒体平台都已刊发这则信息，腾讯、澎湃新闻等各大互联网平台进行了转发，湖北长江云、湖北广电、新湖南、深圳“读特”等客户端也第一时间使用“人民好医生”的求助信息入口进行推广。

守望相助，广泛关注。人民网、环球时报、人民日报评论等微信公众号单条消息一夜间的阅读数均已超10万；人民网官方微博阅读数398万，点赞数4986；人民好医生客户端单条消息阅读数27万。很多网友留言称赞此举，有评论说“这真是一件大好事，希望每个求助者都能得到帮助！”“面对困难，党永远是我们的依靠。”“相信国家，再厉害的病毒，我们也一定会战胜它！”

截至发稿时，“人民好医生”客户端已接收到网友求助信息1600余条。有求助者反馈，已经有相关部门联系他们，部分患者已经住上院。

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