春食韭菜升发阳气 这样吃新鲜又安全

编者按：“韭菜春食则香。”韭菜是我国居民日常饮食中常见的绿色蔬菜之一，春天的韭菜更是难得的鲜香。作为一种炒菜、拌馅、烧烤皆可的百搭食材，韭菜气味独特、味道辛香。但韭菜生长过程中经常会出现病虫害，如果不合理用药或施用禁用农药，会导致农药残留超标，食用后可能会对人体健康造成一定影响。如何能吃到既新鲜又安全的韭菜？



制图：孙红丽

春食韭菜，升发阳气

春天万物萌发，阳气升发。韭菜性温，味辛，帮助人体阳气升发，通体舒畅。它含有大量纤维素，促进人体肠道蠕动，清理“废弃物”。此外，它含有挥发性精油、硫化丙烯、膳食纤维、皂苷、类黄酮等物，因而能杀菌消炎、提振食欲，同时还能帮助扩张血管、降低血脂。不过，虚火旺、有肠胃病的人不宜多吃。

挑选购买“三连看”

韭菜好吃，挑选购买也很有门道。韭菜属于周年多茬栽培，虫害发生频繁，若不合理用药会导致农药残留超标，食用后可能会对人体健康造成一定影响。

因此，提醒消费者务必注意购买渠道，选择正规超市或菜市场购买，并保留购物凭证，尽量减少或避免购买来路不明的韭菜。挑选韭菜，消费者应注意以下三个方面。

(一)看外观。新鲜韭菜菜叶颜色鲜嫩翠绿有光泽、挺直、叶片肥厚。若菜叶松垮、下垂、干尖或者明显发黄，就可能是放置时间过久的韭菜。也可以用手抓住韭菜根部抖一抖，叶子发飘的新鲜，叶子飘不起来的不新鲜。

(二)看宽窄。韭菜按叶片宽度可分为宽叶韭和窄叶韭。宽叶韭菜口感鲜嫩，窄叶韭菜香味浓郁。消费者可以按照自己口味需求选购。

(三)看割口。割口平整、干净的韭菜相对来说更新鲜。若割口中间长出一段，呈现倒宝塔状，说明已经不新鲜。随着割下的时间变长，韭菜割口会出现明显的氧化现象，比如变黑、失水等。

食用方式有讲究

韭菜含有挥发性精油及硫化物等特殊成分，散发出一种独特的辛香气味，能增进食欲，促进消化。韭菜食用前，应注意以下三点。

(一)充分清洗去农残。买回的韭菜应裸露散放，用清水浸泡、反复冲洗，可有效减少农药残留。而针对韭菜中可能会出现的农药残留，可以用碱水浸泡法清洗:择菜后，先用水冲洗去韭菜表面泥沙，然后在碱水(在500毫升的清水中加入约10克食用碱溶解而成)中浸泡约15分钟，再用清水反复冲洗,可有效降解诸如腐霉利(一种杀虫剂)等农残。

(二)消化病人需慎食。韭菜纤维含量较高，属于刺激性的食物，消化不良或肠胃功能较弱的人不宜过多食用。

(三)存放时间不宜久。消费者尽量按需购买，未加工的生韭菜可以冷藏保存，但随着保存时间的延长，其口感会变差；经过加工处理的熟韭菜应尽快食用，不建议存放超过24小时，存放后的韭菜熟食建议重新加热后食用。

韭菜保存有妙招

韭菜的营养价值非常高，里面蕴含大量的维生素，但是韭菜如果买多了，吃不完很容易腐烂。以下三个保存韭菜的小妙招可以参考。

(一)菜叶包裹法。首先将吃不完的韭菜整理好之后用绳子捆好，将它的顶端系上;其次准备几片白菜叶，将韭菜包裹在里面，白菜叶能及时给韭菜补充水分，保证水分不会流失;最后将其放在阴凉通风的地方，可以有效减少水分蒸发起到保鲜的功效。这个方法可以将韭菜保存半个月左右。

(二)清水保鲜法。准备一盆清水，将韭菜用草绳捆好，注意要将根部向下放入盆中。而且盆中的清水要没过韭菜根部，即浸泡韭菜的根部以及根部附近的茎部。这样可以及时给韭菜补充所需要的水分，这个方法韭菜可以存放五天到一个星期左右。

(三)塑料袋保鲜法。将择好的韭菜捆好，放在稍大一些的塑料袋内，然后将里面的空气给排出来。再在塑料袋上面扎几个小孔，放在阴凉通风处即可。也可以将韭菜放进冰箱里保存，不过需要提前将已经发黄烂掉的叶子挑出来，再用保鲜膜进行包裹，防止水分流失。（综合贵州省市场监督管理局、广州日报）