上学和居家，如何护眼防控近视

倪海龙，浙大二院眼科中心副主任医师，视光部主任，中华医学会眼科学分会眼视光学组委员，浙江省医学会眼科分会青年委员会副主任委员，教育部全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员，浙江省儿童青少年近视综合防控专家指导委员会副主任委员。

一、户外活动：6~7岁的华裔小学生生活在澳洲悉尼与新加坡，近视率竟然相差十倍，研究发现每周越多的户外活动时间，尤其是从幼儿阶段开始，每天拥有2小时户外活动时间，能很好地预防近视的发生及发展。

二、课间：孩子们每个课间都能走出教室到操场走廊活动远眺，接受足够多的自然光照，近视率明显比课间不离开教室的孩子们少。学校应当保障孩子们课间离开教室。

三、陪伴：孩子们除了完成学业外，常年以电子产品为伴，常常宅家。家庭，是除了学校外另一个防控近视的主战场，家长们应当放下手机多多陪伴孩子多户外活动，多正面引导正确的阅读书写姿势。

四、成长：把握“玩要尽兴玩，学要正确学”的原则，保证充足睡眠，做好三个20护眼法（书写阅读看PAD等近距离用眼20分钟，需要暂停，要眺望20英尺暨6米外远方至少20秒以上），就能平衡好学习与护眼。