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近视防控说到底要抓落实

张磊

2019年07月09日08:43 来源：健康报网

近日，国家卫生健康委、教育部共同举办首届儿童青少年近视防控高峰论坛，旨在探讨建立有效的近视综合防控机制。自去年8月习近平总书记就儿童青少年近视防控作出重要指示以来，相关部委多次发布文件，召开部委联席会议，实地调研各地近视防控现状；各地疾控机构和学校也行动起来，出台近视防控具体措施；家长和学生开始逐步认识到视力健康的重要性。可以说，近视防控的社会氛围已初步形成。

要将这一良好势头保持下去，未来应重点解决好两个关键问题。监测数据的准确性问题首当其冲。国家卫生健康委、教育部等8部门共同发布的《综合防控儿童青少年近视实施方案》等文件中，将总体近视率、体质健康状况等纳入地方政府绩效考核指标，但不排除个别地方在政绩考核压力下，出现监测结果失真的情况。因此，在评估监测中有必要引入具有权威性的第三方机构，同时将监测数据及时公示，让监测过程始终处在阳光下。

其次，必须确保防控措施扎实落实。在升学压力下，本该留给学生的户外活动时间、体育课等在一些学校大打折扣，在毕业班或考试来临之际更是形同虚设。在近视率和升学率两个指标面前，如何将前者摆在更突出的位置，直接决定着相关防控措施能否真正落地。在这方面，既需要进行制度层面的顶层设计，更需要家长及社会舆论发挥监督作用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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