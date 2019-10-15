全球22亿人视力损伤或失明

近日，世界卫生组织官网发布首份《世界视力报告》称，全球视力损伤或失明人数高达22亿人。人口老龄化、生活方式改变以及获得眼科护理机会不足是视力障碍人数不断增加的主要因素，在低收入和中等收入国家尤为突出。

世卫组织总干事谭德塞说，造成最常见眼部疾患的其他因素包括：近视——长时间呆在室内和大量从事“近距离工作”活动，导致越来越多的人有近视问题，增加户外时间即可降低这一风险；糖尿病视网膜病变——越来越多的人患有糖尿病，尤其是2型糖尿病，如果不检测和治疗糖尿病，就可能会影响视力，几乎所有糖尿病患者在一生当中都会有某种形式的视网膜病变，通过进行常规眼部检查和妥善控制糖尿病，可以保护人们的视力免受糖尿病影响。

谭德塞表示，眼部疾患和视力障碍非常普遍，但往往得不到处理。将眼科保健纳入国家卫生计划和基本卫生保健服务，通过预防、早期发现、治疗和康复服务，确保满足更多人的眼部保健需求，是有效应对这一问题的良策。