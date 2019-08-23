目前，正值夏秋交际之时，天气闷热、干燥，蛇出动得越来越频繁，是最容易攻击人类的时节。去年，我院收治的被蛇咬伤的患者有近300例；今年3月~7月，收治的蛇咬伤者也近150名。虽说遭蛇咬伤的大部分是在农村或是城乡接合部，但随着绿化环境越来越好，也有一些人是在城市中心广场被蛇咬的案例。



那么，要是真被蛇咬了，我们应该怎么办呢？如果时间来得及，应迅速用手机拍一张照片，就诊时拿给医生看，便于医生辨别有毒无毒。知晓被那种毒蛇咬伤，医生才能有针对性地帮助注射抗蛇毒血清来解毒。如果没有拍到照片，那就只能靠你的“最强大脑”来记忆了，看清蛇的长度、头型及颜色等，信息越详细，医生就越好分辨。



如果在城区被咬伤，要尽快到附近的医院或社区救治，先不要自己处理伤口。如果是在野外，要这样处理：



1.用干净的水冲洗伤口，比如矿泉水、纯净水。用大量的水使劲冲，尽可能把毒排出去。冲洗的时候，可以从牙印处把伤口再扩大一点，让毒素排得更多点。



2.有条件的话，用绷带、绳子或者把衣服撕成布条，在中毒部位近心端结扎，松紧度以能插入一根手指最合适。每扎紧0.5小时~1小时，放松2分钟~3分钟。



3.最关键的一点，就是赶快去就医。抗蛇毒血清效果最好的时间是两个小时以内，时间越迟，解毒效果越差。否则，及时保住性命，残留的蛇毒也会对人体器官造成相当大的损伤。



值得注意的是， 遇到蛇咬伤事件要保持镇定，坐着或者躺倒，不要到处乱跑，以免加速血液循环，中毒更深。千万不要学武侠小说用嘴吸，因为蛇毒会通过口腔传播得更快。(作者宋勤海)

