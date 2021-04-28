被濑尿虾扎了一下广州一街坊高烧不退

近日，广州街坊何姨到菜市场买菜，挑海鲜时手掌被一只濑尿虾扎破出血，结果高烧数天不退、右手手掌发黑、手臂肿胀，严重影响到消化系统。日前，记者了解到，经过一个多星期的住院治疗，何姨已经转危为安，目前高烧已退，右手开始慢慢消肿，但仍需继续接受治疗。

无独有偶。记者梳理发现，有关“被濑尿虾刺伤”的新闻并不少。珠海的谭先生某天在处理濑尿虾时手指被扎，当天晚上突然开始打寒颤、发高烧，手前臂及手掌红热肿痛，后被送往医院。医生对症用了各种抗生素药物，但治疗效果不明显，甚至病情加重，右手更加肿胀，皮肤开始流脓坏死。经医生诊断为创伤弧菌引起的中毒。

广州医科大学附属第二医院骨外科副主任兼番禺院区骨外科主任曹燕明介绍，海洋创伤弧菌是一种“隐形的海洋杀手”，它“怕冷”，夏天是其活动的高峰期，可从蛤蜊、螃蟹、贝壳、鱼、虾等海产品中检出，对抗病能力低下的易感人群常易致病。

曹燕明称，创伤弧菌以及坏死组织释放出的强烈毒素大量进入人体血液后，将引发高热、败血症和中毒性休克等严重症状。建议海鲜务必要煮熟、煮透后才吃。处理海鲜时应戴手套以防扎伤，应尽快地清洗受伤创面，并辅以有效的消炎措施，如果伤口出现红肿热痛等明显感染症状时应尽快就医。（记者马灿、余燕红 通讯员许咏怡）