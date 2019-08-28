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海鲜味美 警惕创伤弧菌

赵伟 陆辉

2019年08月28日11:11 来源：健康报网

入秋后，大量海鲜陆续上市，蟹肥虾美鱼香。大家在品尝美味的同时，也要小心健康隐患。鱼类、毛蚶、螺蛳等海产品体内常存留有各种致病性弧菌、甲肝病毒等，若食用时加热不彻底，可引起恶心、呕吐和腹泻等食物中毒症状，严重者可导致败血症和神经系统疾病。

　　近年来弧菌（如副溶血性弧菌、创伤弧菌等）性感染发病率逐渐增加，每年我国都有因加工或食用鱼类而感染弧菌的报道，以沿海地区最为多见。弧菌可生活于海水或淡水，致病多见夏季或秋季。患者大多有去沿海地区旅游及进食海产品的病史。感染弧菌可引起败血症，应引起重视。

　　其中特别需要注意的是创伤弧菌，这是一种分布极广的海洋细菌，自然生存于近海、海湾的海水及海底沉积物中，可从海水、贝壳类及海鱼体内分离出来。创伤弧菌致病也以夏季为多。患者一旦感染，常急性发病，通常在进食后24小时内。患者大多有发热、畏寒、呕吐及腹泻症状。病情发展很快，如果诊治不及时，75%的患者可在入院48小时内发生多脏器功能不全而死亡，因此创伤弧菌还被称为“海洋中的无声杀手”。慢性病伴免疫功能低下者、高龄、糖尿病、血液病患者感染此菌易引发严重败血症。除经口途径外，创伤弧菌还可经皮肤伤口入侵人体而引发局部感染。

　　如何在品尝海产品美味时预防食源性疾病呢？第一，食用海产品、水产品，要充分煮熟、蒸透，因高温可以杀死细菌。若食用后出现腹泻、呕吐症状，应及时去正规医疗机构诊治。第二，到海边戏水时要做好保护措施，特别是肝功能不良者或身体有伤口者，以免被创伤弧菌侵袭而导致感染。第三，处理海鲜时应戴手套，以防扎伤。（作者赵伟 陆辉）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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