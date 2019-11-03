宝宝高烧难退，温水洗浴

发烧是宝宝的常见病，严重时会出现高烧难退的情况。日常生活中，很多父母会使用酒精浴、额头贴、敷冰袋等方法给孩子物理降温，其实这些都是错误的。

酒精浴。孩子皮肤很嫩，皮下毛细血管比较丰富，体表面积相对较大，全身酒精浴其实跟给孩子喝酒没差别。

额头贴。只能作用于额头一小片体表面积，而且额头下毛细血管很细，带走的热量很少，起不到散热作用，还可能给孩子造成不适感。

敷冰袋。用冰袋敷颈部、腋下、腹股沟这些大血管通过的地方，的确能带走一些热量，起到物理降温的作用。但孩子身体本来很热，一下子接触很凉的东西，会引起寒颤，这时肌肉收缩产生的热量不一定比冷敷带走的热量少，而且孩子会非常不舒服。

正确的方法是洗温水浴，适用于急性发热、退热药还没有起效的这一段时间，或者不适合用退热药的孩子，水温可以比孩子发烧时体温低1℃左右。退热药最快也要15~20分钟起效，吃过退热药但未起作用之前，可以给孩子洗个澡。等洗完后，退热药也起效了。