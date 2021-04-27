医疗服务惠民生 我国恶性肿瘤五年生存率提升至40.5%

人民网北京4月27日 （记者崔元苑）“恶性肿瘤严重威胁着人民群众健康，近年来，我国采取一系列措施，不断夯实肿瘤规范化诊疗相关工作。通过加强肿瘤诊疗体系建设、制定完善技术规范、加强肿瘤用药管理、开展肿瘤诊疗质量控制、推广治疗新技术应用等，着力提高肿瘤的诊疗能力，努力为人民群众提供优质的医疗服务。”今日，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在“医疗服务惠民生百年巡礼”首场专题新闻发布会介绍我国肿瘤诊疗情况时如是表示。

我国肿瘤诊疗取得了哪些成效？

“根据国家癌症中心统计数据显示，随着医疗质量和诊疗能力的提升，我国恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点，某些恶性肿瘤比如食管癌，五年生存率已经高于美国等发达国家。”焦雅辉介绍，经过多年努力，我国肿瘤专科医院和床位数量、肿瘤专业技术人员数量均不断增加，以肿瘤医院、综合医院肿瘤科、基层医疗卫生机构、康复医院、安宁疗护中心为主体的癌症诊疗和康复体系初步形成，肿瘤诊疗模式更加优化，多学科诊疗的模式正在积极试点，肿瘤诊疗水平得到显著提升。

中国科学院院士、国家癌症中心主任赫捷称，总体来说，我国的癌症治疗情况逐渐改善。很多晚期癌症得到了救治，很多晚期患者长期带瘤生存，生活质量大大改善，甚至可以有尊严地活着。

焦雅辉表示，下一步将狠抓工作任务的落实，以肿瘤规范化诊疗为重点开展专项整治工作，不断提高肿瘤规范化诊疗水平。

肿瘤规范化诊疗执行得咋样？

“从肿瘤的诊疗管理来说，质量控制是一个有效的途径和手段。”赫捷介绍，国家癌症中心早在2013年就成立了国家肿瘤质控中心，极力推行肿瘤单病种质量控制以及各种癌症的规范化诊疗行为，主要开展了以下工作：

一是强化体系管理。形成国家、省、地级市三级质量控制体系，进一步推行质量控制系列政策。

二是提升专业水平。国家肿瘤质控中心成立以单病种质量控制专家委员会，比如乳腺癌的质量控制专家委员会、肺癌的诊治质量控制专家委员会，放射治疗的质量控制专家委员会等，在专业上规范医疗行为，对各个医疗机构进行培训和指导，目的是进一步加强规范化。

三是促进诊疗的同质化。“以乳腺癌为例，我们先选了200多家医疗机构作为试点，对这些机构从指南到诊疗过程进行严格的规范化要求。肺癌、结直肠癌和肝癌也在很快地向全国推行。通过开展单病种质量控制，使得质量可控制、有评估、有改进、有成效。”赫捷称。

“通过这些工作，进一步规范了恶性肿瘤的诊治行为，持续改进了医疗质量，希望能够进一步提升恶性肿瘤患者的生存率和生活质量。”赫捷表示。

如何看待临床上超适应症和超指南用药？

赫捷认为，癌症患者的个体差异是很明显的，治疗也是很复杂的，基于目前比较有限的医学证据所制定的诊疗共识、指南甚至是标准不太能够跟得上医学的发展，因此，从现在获批的药品适应症或者写入指南的医疗方案很可能是落后的，那么就应该基于较为充分的临床证据，给患者一些超适应症或者是超指南的治疗，也是为了探索诊疗效果。

赫捷同时强调，在临床药理机构和伦理委员会的严格监督下，开展超适应症和超治疗指南的这些临床研究是临床治疗的创新，并不是过度治疗。事实也证明，很多癌症患者在这种情况下是可以获益的。

同时，为了促进肿瘤的规范诊疗，焦雅辉表示，今年还要在行业内开展合理检查、合理用药、合理治疗的专项整治行动，其中肿瘤的规范化诊疗是一个重点内容，要加大相应的工作力度。

谈判抗癌药的落地使用情况如何？

赫捷介绍，国家高度重视抗肿瘤药物的保障，通过医保谈判等方式使抗肿瘤药物大幅降价，提高药物的可及性。国家卫健委则要求各医疗机构及时地配置抗肿瘤药物并合理使用。

“抗肿瘤药物临床应用监测网数据显示，2020年被监测的医院配备谈判的抗肿瘤药物平均数量比上一年度增加了15%，住院患者中使用这些药物的平均人次数增加了6%，而均次费用却下降了8%，有些比较昂贵的免疫治疗药物、靶向治疗药物均次费用下降了50%-70%。由此可见，抗肿瘤药物的可及性已经明显提高。另外，2020年监测统计，发现使用抗肿瘤药物的患者病理检查这个金标准比前一年度提高6%，意味着肿瘤医疗行为整体更加规范了。”赫捷指出。

赫捷称，在不同级别、不同类别的医院，抗肿瘤药物的配置以及对药物的使用水平是有差异的，可以通过同质化逐渐提高和弥补。