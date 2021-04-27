沙尘蓝色预警 北京疾控教你如何做好防护

人民网北京4月27日电 （董童）据北京市疾控中心官方微信消息，北京市气象台发布沙尘蓝色预警信号称，26日后半夜到27日傍晚，北京市大部分地区有沙尘天气，请注意防范。

北京市疾控中心提醒，沙尘天气不仅给交通安全带来了危害，也影响了人们的身心健康，要做好防护措施。

首先，要保护好眼睛。沙尘天气里，眼睛往往最容易受伤。如果眼睛有异物感，说明沙尘就在角膜上，采取揉搓等不恰当的处理，会使沙尘镶嵌在其中，容易发生感染。应用清水及时冲洗眼睛，如果情况严重，应立即到医院就诊。

由于沙尘本身携带了病菌、污染物，进入眼睛接触到结膜可能造成感染，因此外出返回后立即清洗。沙尘天气里最好别戴隐形眼镜，因为这样会使眼睛更容易受到损害。如果风沙过大，外出时最好戴上风镜进行保护。

其次，要保护好呼吸系统。大气中可吸入颗粒物增加，这种颗粒经呼吸进入各级支气管，沉降于肺泡，引起支气管炎、肺炎、肺气肿等呼吸道疾病。

此外，沙尘中可吸入颗粒物表面吸附着细菌病毒等多种有害病原体，导致一些传染病传播的机会大大增高。沙尘天气下，抵抗力比较弱、本身就有慢性呼吸道疾病的人尤其要注意防护，尽量减少外出活动，即便出去最好也戴上口罩。

再次，要注意皮肤的清洁保湿。天气干燥合并沙尘，皮肤表层的水分极易被风尘带走，水分散失速度快，造成皮肤粗糙，毛孔变大，脏东西进去后容易堵塞毛孔，影响皮肤功能。补水、保湿、适当的防晒是沙尘天气保护皮肤的首要功课，外出要尽量避免沙尘直接接触皮肤，可以使用一些保湿的护肤产品，但是太油的反而容易吸附沙尘。此外，要注意从内部补水，多喝水。

最后，北京市疾控中心提醒大家，沙尘还可能诱发或加重心血管疾病及心理疾病。

因此，沙尘天气中应规律作息，不仅要保持良好情绪，还要做到开窗有讲究。即沙尘天气时不宜开窗通风，等沙尘过去之后再开窗；减少体力消耗和户外活动。沙尘天气时应尽量减少体力消耗和户外活动。特别是老年人、婴幼儿、孕妇、体弱者以及呼吸系统疾病和心脏病患者更应注意，以免旧病复发和出现新的疾病；出行要加强个人防护。在沙尘天气期间外出时可以戴上口罩、眼镜、帽子和沙巾；尽量避免骑自行车；勤洗手、脸，多喝水，以增强对环境的适应能力。由于室外能见度差，因此外出时应当穿着颜色鲜艳的衣服，减少交通事故的发生；出现不适及时就诊。一旦发生慢性咳嗽伴咳痰或气短、发作性喘憋及胸痛时，要尽快就诊，在医务人员的指导下进行相应治疗。