3月全国法定传染病疫情概况公布：新冠肺炎确诊病例305例 无死亡病例

人民网北京4月27日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布2021年3月全国法定传染病疫情概况指出，2021年3月（2021年3月1日0时至3月31日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病518719例，死亡1899人。

国家卫生健康委官网截图

其中，甲类传染病无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、登革热、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余19种乙类传染病共报告发病310698例，报告死亡1898人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病，占乙类传染病报告病例总数的96%。3月1日0时至3月31日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例305例，无死亡病例报告。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病208021例，报告死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的94％。

附：2021年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

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