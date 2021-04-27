国家卫健委：4月26日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京4月27日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（四川5例，广东2例，内蒙古1例，上海1例，浙江1例，重庆1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者905人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例270例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5612例，累计治愈出院病例5342例，无死亡病例。

截至4月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例316例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85658例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90610例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1006364人，尚在医学观察的密切接触者8336人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者321例（境外输入310例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12893例。其中，香港特别行政区11740例（出院11363例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1104例（出院1046例，死亡12例）。