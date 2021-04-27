专家详解哪些人群需要做结直肠癌筛查

“肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌目前依然是我国发病人群较多的恶性肿瘤，它们的共同特点是大多数患者发现时都已是中晚期，而治疗中晚期癌症花费更高，患者5年生存率更低。”在第27个全国肿瘤防治宣传周之际，中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静在“中国癌症早筛日”启动会上如是说，她同时呼吁和强调癌症早筛的重要性，“慢病防控不能慢，一定要抓早抓好。肿瘤防治，早筛先行。”

据国家癌症中心发布的《2019年全国癌症报告》，2015年，全国新发恶性肿瘤病例数约为392.9万例，平均每分钟有7.5个人被确诊患癌症；死亡病例数约为233.8万例，平均每分钟有4.5个人因癌症失去生命。

与会专家认为，在恶性肿瘤中，结直肠癌是最值得推广筛查的癌种之一。中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐解释说，这是因为结直肠癌有三个特点：早期症状不明显、干预窗口期长、早期干预患者生存获益良好。“早期结直肠癌常常缺乏特异性症状，随着疾病进展，才会出现腹胀、腹痛等肠梗阻症状以及便血等症状。同时，结直肠癌发生发展过程较长，从增生性病变到腺瘤、癌变、临床期癌以致晚期肿瘤，通常会经历5～10年，因而患者有足够的筛查、预防机会。而结直肠癌如果在早期得到干预，能够实现超90%的生存率。”

据了解，20世纪80年代以来，中国结直肠癌发病率翻了3倍，上升为高发癌症中排名第二的“杀手”。

“预防肠癌最重要的方法就是在早期筛查过程中，发现肠息肉，让患者在肠癌恶化前的5～10年通过微创手术切除病灶。”中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山说。

哪些人群需要做结直肠癌的筛查，什么样的筛查手段和策略是科学的呢？

国家癌症中心癌症早诊早治办公室主任陈万青教授指出，“首先要了解结直肠癌的危险因素，自40岁开始，进行结直肠癌风险评估，明确风险等级。如果属于高危人群，建议定期进行结肠癌的筛查，可以根据情况选择结肠镜，便潜血检测，肠CT结肠成像以及多靶点粪便FIT-DNA等筛查手段，如果有相关遗传性疾病，筛查开始时间要进一步提前。”

“可以先将人群分层，引导各人群采用适合自己的筛查方式，精准就医，让肠镜检查成为肠癌筛查的最后一个关口。”陈万青说。

王锡山强调，“癌症的管控应该从三个战略层面上加强，即国家层面、社会层面和个人层面。”在国家层面，应做到“关口前移，预防为主”，增加结直肠癌预防资源投入，大力推广结直肠癌的早期筛查及相关措施；在社会层面，医院、学会、协会等应当齐心协力，研究制定相关政策，做到“专科医生同质化，病人治疗规范化”，形成结直肠癌全链条防诊治路径；在个人层面，应呼吁和号召公众珍爱健康，提高每个人的防癌意识，改变不良的生活方式和饮食习惯，让每个人都了解结直肠癌，并进一步意识到结直肠癌给个人、家庭以及社会带来的危害，并予以重视。最终实现我国结直肠癌的整体防诊治的大工程，让更多患者受益。