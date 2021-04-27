营养不仅防病还能治病（医声）

2019年痛风治疗指南数据显示，中国高尿酸血症人群达到了人口基数的13.3%，有近2亿人出现了尿酸异常。

“在临床工作中，高尿酸血症是特别容易被忽视的。现在老百姓，包括医务工作者都知‘三高’，高血压、高血脂、高血糖。但提到高血尿酸，知道的人还是比较少的。其实，高尿酸血症可以称为‘第四高’，对健康的危害相当大。”4月21日，由人民日报社健康时报、杭州博可生物科技股份有限公司联合主办的“健康中国营养科学管理‘第四高’论坛”在北京举办，北京大学人民医院临床营养科主任柳鹏在论坛上如此说道。

调查显示，城市居民高尿酸血症的发病率自1980年的1.4%上升到现在的13.3%。而这些年正是国人膳食结构变化比较大的时候，越来越多的研究提示：高尿酸血症与膳食有密切关系。北京大学医学部医学博士方俊说：“营养是第一竞争力。日常，医生就是每个人自己，药房就是厨房，要利用好营养这个第一竞争力，保持健康。”

营养不仅防病，还能治病。北京世纪坛医院临床营养科主任、中华医学会肠外肠内营养学分会主任委员石汉平教授一直呼吁“还营养为一线治疗”。他认为，营养不是补充，也不是支持，更不是辅助，而是治疗，而且是最好的治疗，是与手术、放疗、药物治疗并重的另外一种基础治疗方法。营养素也不是辅助药物，也是最好的治疗药物之一。

导致高尿酸血症的原因，最常见的是遗传因素，还有肥胖、高糖，或高脂血症及摄入过多的高嘌呤饮食，加之有很多药物会抑制尿酸的排泄，导致高尿酸血症。

“在治疗高尿酸血症中，药物固然重要，但会有一些副作用，用营养治疗的手段，对人体的副作用可以控制得更低一些。”柳鹏说，从医学营养治疗角度，现在更多的是通过控制高嘌呤食物的摄入来解决。其实，人体尿酸合成需要黄嘌呤氧化酶这个关键酶，如果能用天然的营养物质来影响到这个酶的活性，进而降低尿酸合成，就可以改善患者的血尿酸水平。

“大麦为药食同源植物之一，其嫩叶中含有芳香性黄酮类化合物、多酚类化合物和多种营养成分，研究表明黄酮类化合物可通过抑制黄嘌呤氧化酶活性而阻断尿酸生成。”浙江大学医学院附属第二医学院临床营养科主任张片红说，实验证明碱麦素存在一定的植物化学物成分，具有一定的黄嘌呤氧化酶抑制剂活性和抗氧化性活性，能有效改善高尿酸血症，是潜在的膳食干预剂，可用于改善、缓解高尿酸血症。