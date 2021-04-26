阜外医院成立全球计算冠脉生理学培训中心 推动我国精准冠心病诊疗体系建设

4月24日，中国原创计算冠脉生理学前沿论坛在北京召开。会上，中国医学科学院阜外医院宣布成立“全球计算冠脉生理学培训中心”和“计算冠脉生理学远程诊疗中心”。据了解，双中心的成立将有利推动我国冠心病精准诊疗体系的建设与普及，为我国冠心病患者提供更为精准、经济且有效的诊疗技术与服务，完善规范化冠脉介入精准诊疗体系的建设。同时，培训中心将大力推动中国完全自主知识产权且突破国际掣肘的计算冠脉生理学QFR技术在我国的临床应用与普及。

全球计算冠脉生理学培训中心揭牌。受访者供图

中国工程院院士，国家心血管病中心专家委员会前任主任委员、中国医学科学院阜外医院心内科首席专家高润霖表示，我国现有冠心病患者1100万，随着城市化和老龄化的进程，患病率和死亡率还在逐年升高，已成为重大公共卫生问题。

对于基于PCI的血运重建已成为治疗缺血性心脏病的最重要手段，高润霖认为，虽然PCI是冠心病患者主要治疗方法，但是精准的冠脉介入诊疗体系尚不完善，各级医院的诊治水平参差不齐。

近年来，得益于我国医疗技术快速发展及医疗普惠政策持续完善，如医疗设备国产化替代、耗材设备政府采购等，我国冠心病治疗从以往的粗放型向精准型转化，在此过程中迫切需要精准化的检查手段来指导冠心病规范化诊疗路径的实现。

在业内，冠脉生理学检测是实现冠心病精准治疗的重要手段。但长期以来，以压力导丝FFR为代表的检测技术普遍存在价格高、操作复杂、耗时长、术中风险、依赖进口等阻碍，导致国内临床渗透率过低，进一步催生了具有中国特色的经济且精准的冠心病精准诊疗体系建设的需求。

近年来以定量血流分数QFR技术为代表的一系列计算冠脉生理学技术的出现及落地转化，为建设规范化的无创、便捷、精准的冠心病筛查、诊断、治疗策略规划提供了可行性。高润霖表示，QFR技术是非常大的进步，具有开创性，节省了资源和时间，病人和医生都能受益，影像学和人工智能技术的发展非常有前景。

中国医学科学院阜外医院副院长杨伟宪也提出，冠脉生理学评价在临床应用中作用巨大，既是实现精准医疗的必要前提，也是未来发展的重要方向。

除了冠脉生理学评估，腔内影像可以提供更精细的腔内结构学信息。哈尔滨医科大学附属第二医院心血管病医院院长于波提到，结合IVUS和OCT腔内影像结构学和冠脉生理学的综合评估，可以为患者治疗策略提供更全面的指导。

据了解，国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院正式成立“全球计算冠脉生理学培训中心”，旨在打通国内顶尖心血管医疗技术与基层医院壁垒，将我国原创的一系列先进冠心病精准诊疗创新技术，推广到冠心病诊疗全流程的临床应用中，同时鼓励并培训各级医院使用相应技术推进规范化诊疗体系的进程。

同时，中国医学科学院阜外医院教授徐波介绍了以国家心血管病中心牵头的计算冠脉生理学远程诊疗中心的建设方案。他提出，国家心血管病中心和阜外医院将利用自身优势，建设以计算冠脉生理学为精准诊疗工具的冠心病三级远程辅助诊疗体系，辐射省级医院，惠及区县级医疗机构，大幅提升我国冠心病精准诊断的渗透率、提升冠心病患者的诊断和治疗准确度、提升患者预后、节省患者和医保开支。据悉，中国医学科学院阜外医院已经和云南省阜外心血管病医院实现了冠心病术中精准诊断的远程指导。