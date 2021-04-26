专家教你认识宫颈癌“三级预防”

编者按：每年4月最后一周（4月24日-30日）是“世界免疫周”，其目的是促进接种疫苗以保护各年龄人群免患疾病。2021年“世界免疫周”期间，人民网推出系列策划，围绕今年的主题“疫苗使我们更紧密”，让人们了解疫苗，充分认识在生命全程中获得免疫的重要性，从而使越来越多的人得到疫苗的保护。

宫颈癌，是严重威胁女性健康的恶性肿瘤之一，令很多女性朋友闻之色变。据世界卫生组织国际癌症研究机构发布的2020年全球最新癌症负担数据，宫颈癌位于全球女性癌症发病和死亡的第4位。2020年中国女性宫颈癌新发病例11万例，在所有新发恶性肿瘤中排名第6位；死亡人数6万例，在女性癌症死亡中位居第7位。

然而，宫颈癌也是仅有的一种具有明确病因和有效预防手段的恶性肿瘤，几乎所有的宫颈癌都与高危型人乳头瘤病毒（HPV）的持续感染密切相关。那么，有哪些方法可以帮助人们预防宫颈癌呢？在“世界免疫周”到来之际，北京协和医学院，中国医学科学院肿瘤医院，国家癌症中心专家赵方辉及其团队研究人员陈明扬围绕做好宫颈癌的“三级预防”，向大家进行了科普讲解。

专家介绍，目前已知高危型HPV的持续感染是导致宫颈癌的最主要原因，在我国，80%以上的宫颈癌都与HPV-16、HPV-18持续感染有关。低危HPV如HPV-6、HPV-11可引起生殖器疣等良性病变，但与癌变发生无明显关联。因此，感染了HPV并不意味着一定会得宫颈癌，通常HPV可在6-24个月内被清除，且感染低危型HPV并不会造成宫颈癌。

由于具有明确且有效的三级防控手段，宫颈癌极有可能成为人类通过注射HPV疫苗、筛查和早诊早治来全面预防以致消除的第一个恶性肿瘤。专家呼吁，每位女性都可以行动起来，积极参与“三级预防”，将宫颈癌扼杀在摇篮里，拥抱健康、幸福、美丽的一生！

一级预防：尽早接种HPV疫苗

专家介绍，接种HPV疫苗可以预防约70%—90%的宫颈癌。目前，在国内上市的HPV疫苗包括二价、四价及九价疫苗。二价疫苗针对HPV-16和18两种高危型别；四价疫苗在这两者基础上，增加了HPV-6和11两个低危型别；九价疫苗则在四价疫苗基础上多加了5种高危型别HPV，分别是HPV-31、33、45、52、58。四价和九价疫苗适用于9-45岁女性，但九价疫苗仅适用于16-26岁女性。

对于接种HPV疫苗的几个常见问题，专家也进行了解答：

接种HPV疫苗是否有副作用？HPV疫苗不含病毒DNA，没有任何感染性，不会因为接种而造成HPV感染。与大多数疫苗相同，HPV疫苗最常见的副作用是接种部位周围疼痛、硬结、红斑、肿胀、瘙痒，有时会出现发热、头痛等全身症状，但在接种数日后即可消失。

为何要尽早接种HPV疫苗？HPV疫苗对未发生的感染预防效果显著，尤其在首次性行为前接种，能达到最大的保护效果。世界卫生组织推荐的HPV疫苗最佳接种年龄为9-14岁。对于已有性生活的女性，疫苗仍具有保护作用，但其保护效能低于性行为前接种。

应该选择哪种HPV疫苗？已上市的二价、四价、九价HPV疫苗均不能提供100%的高危型保护，但都覆盖了HPV-16、HPV-18这两个我国乃至全球最常见的宫颈癌致病型别，可基本满足适龄女性子宫颈癌的预防需求。而一味追求高价疫苗反倒会因为在等待期间感染上病毒而错过疫苗预防的最佳机会，不科学也不必要。因此，适龄女性应根据自身的年龄、经济情况，尽早接种HPV疫苗。

妊娠期女性、哺乳期女性和男性是否推荐接种HPV疫苗？妊娠期女性应避免接种HPV疫苗，若已经或准备妊娠，建议推迟或中断接种，待妊娠期结束后再进行接种。由于许多药物可经母乳分泌，哺乳期妇女应谨慎接种HPV疫苗。目前我国已获批的几种HPV疫苗仅限于女性接种，但如果资源允许，男性也应该接种HPV疫苗，以避免HPV感染给自身或伴侣带来的疾病危害。

二级预防：定期进行宫颈癌筛查

如果已经错过疫苗接种的最佳时机，还可以通过定期进行宫颈癌筛查来预防宫颈癌。

目前宫颈癌的主要筛查方法包括：肉眼筛查方法（醋酸染色法与碘染色法）、宫颈细胞学检查（巴氏涂片和液基细胞学检查）、HPV检测。

我国宫颈癌筛查指南常规建议：25-29岁女性每3年进行一次细胞学检查；30-64岁女性每3年进行一次细胞学检查，或每3-5年进行一次HPV检测，或每5年进行一次HPV和细胞学联合筛查；65岁及以上女性若过去10年筛查结果阴性且没有宫颈鳞状上皮内病变史，则可终止筛查。

尤其需要指出的是，HPV疫苗接种并不能取代宫颈癌筛查。

目前认为引起宫颈癌的高危型HPV有14种，二价疫苗只能预防两种高危型别HPV（HPV16和HPV18），四价疫苗也只能预防这两种高危型HPV，九价疫苗可预防七种高危型HPV，但仍达不到全部覆盖的水平。此外，可能还有一些高危型HPV目前没有得到鉴定，当然也没有针对性的疫苗。

因此，如果因为打了疫苗就高枕无忧，不再做任何检查，仍有可能被宫颈癌击中。

三级预防：及时治疗有很大机会治愈

如果已经患有宫颈病变，也不要慌张！

低级别宫颈鳞状上皮内病变可自然消退，只需要定期观察随访。高级别宫颈鳞状上皮内病变具有癌变潜能，需要尽早进行子宫颈环形电刀切除或锥切术，再或进行消融治疗。

对于宫颈癌患者，医生会根据不同临床分期选择手术、放疗、化疗、姑息治疗等手段进行个体化治疗。早期宫颈病变患者，只要发现及时并积极治疗，将有很大机会得以治愈。 （文案\策划：杨迪、崔元苑）

“世界免疫周”系列策划：

之一：一图读懂如何带孩子科学接种疫苗