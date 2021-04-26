国家卫健委：4月25日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京4月26日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月25日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（云南3例，上海2例，四川2例，江苏1例，福建1例，广东1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者1017人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例265例（其中重症病例4例），现有疑似病例6例。累计确诊病例5601例，累计治愈出院病例5336例，无死亡病例。

截至4月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例311例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85652例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90599例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者1005931人，尚在医学观察的密切接触者8810人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者325例（境外输入314例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12885例。其中，香港特别行政区11736例（出院11354例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1100例（出院1045例，死亡12例）。