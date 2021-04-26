阅读习惯的养成关键在少儿时期，而不合时宜的思想导向、“埋雷挖坑”的常识错误、鱼龙混杂的推荐书单，让许多家长操碎了心。中国版协少年儿童读物工作委员会原主任、资深童书出版人海飞日前接受本报记者采访时透露，据行业内不完全统计，去年全国范围内各种形式的少儿读物荐书单超过6000个。他呼吁童书内容创作者写慢一点，出版社做精一点。

日前，由于被家长反映内容存在传达重男轻女、走后门送礼等观念的情况，某流行多年的知名童书引发争议。对此，丛书编辑回应称，该书成书年代较早，由于作者去世，目前出版物较大程度上保留了原始状态，出版社将做市场评估，根据大多数读者的反馈，重新对内容进行研讨。

童书导向话题往往引起家长激烈争论。有人认为儿童缺乏判断力，儿童读物的质量格外重要，一旦底线失守，开卷有益容易成为“开卷有害”。也有家长认为没有必要矫枉过正，以爱之名降低孩子对外界接受程度的阈值。

一些常识性错误出现在儿童读物中，则考验着家长们“扫雷”的能力。“河马会不会游泳？”林先生正在读一年级的女儿最近在阅读《黑猫警长》绘本，里面出现了“坏人”河马跳进河里游泳逃跑的情节。眼尖的林先生一下就看出了破绽，他赶快查阅了百科文献：河马体重腿短，是游不起来的，它们在水里的行进是靠“走”的。正确答案找到了，但绘本中出现常识错误，让林先生心有余悸。

“2000年至今，我国的童书事业进入高速发展期，每年出版童书4万多种，总量世界第一。可以说，现在的孩子不缺书看。”海飞表示，这种形势下，怎么为孩子把好关、选好书，对家长来说则是更严峻的考验。各式各样的文学奖，五花八门的书单，读物腰封上动辄十个八个荐书名人……确实让孩子和家长都感到“乱花渐欲迷人眼”。“去年曾有出版界同仁做过一个不完全统计，全国儿童读物荐书单至少有6000个。孩子该看什么书，到底听谁的？”

海飞认为，家长挑选儿童读物时应遵循几个原则，首先是读物要有正确的思想性，“孩子是一张白纸，挑选出版物时，思想导向是最重要的。”其次，儿童读物要具有合理的审美，具有人文底色。同时，儿童读物要具有“儿童性”，即以儿童的视角展开内容，读物与读者是平等的。另外，尽量选择优秀出版社和优秀作者的作品。

同时，海飞呼吁出台管理细则，规范儿童读物出版行为，让出版社把书做精。他也呼吁童书创作者严把内容质量关，时刻把少年儿童成长健康放在最重要的位置，“希望你们写慢一点，再慢一点！”