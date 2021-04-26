新冠病毒变种不断 老人仍要重点防护

目前全球新增新冠肺炎确诊病例数已连续8周上升，病毒继续出现新的变种。面对新的疫情防控形势，国家卫健委新冠肺炎医疗救治组专家童朝晖介绍，病毒来源不同，由此造成的病情轻重也不一样，但从当前救治情况来看，60岁以上老年人仍是新冠病毒易感人群，应当做好重点防护。

童朝晖介绍，今年1月石家庄暴发聚集性疫情，大多数患者年纪偏大、基础性疾病较多，病情相对比较重。通化市聚集性疫情中，患者多数是参加健康讲座后受到感染的老年人，重症病人平均年龄在70岁左右，给救治工作带来了很大的挑战。“早在武汉的时候，我们就观察到了新冠病毒和非典病毒的不同。非典主要攻击肺部，但新冠病毒是攻击人体多器官，包括肺、心脏，甚至脑血管、肺血管、心血管等，还包括凝血纤溶系统。所以，非典患者中年轻人居多，而新冠肺炎患者以60岁以上、有基础疾病的老年人居多。”

经过一年多的抗疫实战，童朝晖表示，目前我国已经形成了一套比较完善的新冠患者救治方案，“目前公认这些治疗是积极有效的，可降低重症患者的病死率，保护人民生命安全。”（记者杨绪军 通讯员杨舒玲）