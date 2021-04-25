国家卫健委：4月24日新增新冠肺炎确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京4月25日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海9例，福建3例，天津1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者973人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例262例（其中重症病例4例），现有疑似病例6例。累计确诊病例5590例，累计治愈出院病例5328例，无死亡病例。

截至4月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例308例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85644例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90588例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者1005271人，尚在医学观察的密切接触者9167人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者322例（境外输入311例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12876例。其中，香港特别行政区11730例（出院11340例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1097例（出院1045例，死亡11例）。