AED急救设备进入广州各大公园景区

4月23日，广州市林业和园林局联合广州市社会组织管理局、广州市社会组织联合会、广东省蓝态幸福文化公益基金会，在广州白云山西门广场，举办“守护生命 为爱出发——AED进公园景区”捐赠仪式，首批10套AED急救设备捐赠给广州白云山风景区、越秀公园、流花湖公园、动物园、珠江公园、中山纪念堂、帽峰山森林公园等公众场所。

广东省蓝态幸福文化公益基金会理事长张华表示，首批10台AED急救设备将在5月22日前全部安装完毕投入使用，并将配合各公园景区开展人工心肺复苏（CPR）及AED使用的公益培训、积极建立各公园景区急救志愿者队伍，希望培养更多人具备应急救护的知识与能力，参与到公园景区急救志愿者队伍中来，汇聚众人之力，让公众生命健康多一份保障。

AED在景区投放，市民们都表示大力支持，正在白云山运动的陈女士告诉记者：“我妈妈之前就试过上山后身体突然不适晕倒了，还好没有什么大碍，但是有了这个AED，就会多一份保障。”（记者汪曼 实习生卢黛韵）