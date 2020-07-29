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北京明年急救呼叫号码统一为120

2020年07月29日07:41 来源：北京青年报

昨天上午，北京市卫生健康委、北京市红十字会在北京急救中心举行北京市院前医疗急救“统一呼叫号码、统一指挥调度”工作启动仪式。根据部署，北京市院前医疗急救呼叫号码将统一为“120”，“999”号码将回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，提供非急救转运和航空医疗服务。发生突发公共事件时，999系统可根据工作需要协助120系统开展紧急医疗救援工作。

根据相关方案，本市计划到2021年底前，建成以政府举办为主，社会参与为辅，统一规划布局、统一指挥调度、统一服务规范、统一监督管理、统一保障标准、统一绩效考核，管理高效、高度信息化、可持续发展的高质量院前医疗急救服务体系。目前，各项工作在稳步推进。预计到2021年底，实现市政府确定的“两统一”目标。

北京市卫健委副主任张华介绍，其实急救和非急救都是老百姓非常需要的。不过，除了大家熟知的院前急救之外，还有一些非急症转运服务，比如患者出院、长途转运等，严格来说，这些并不属于院前急救服务。在资源有限的情况下，有的群众其实不是真正的院前急救需求，但是打了120就占用了宝贵的急救资源，那会导致很多病情非常危重的病人得不到及时的服务。所以，我们要把急救和非急救分开，由120集中进行院前急救服务，999回归它红十字会“救灾、救助、救护”的功能，今后老百姓有急救的事项就打120，非急救的服务就打999。

不过，这个过程也需要一个过渡期。北京红十字会999紧急救援中心副主任田振彪介绍，到2021年底前的这段过渡期内，市红十字会紧急救援中心（999）按照全市统一的院前医疗急救标准，将符合条件的车辆和人员分批纳入120院前医疗急救服务系统，救护车外观喷涂统一标识，接受120统一指挥调度，首批从999纳入120院前急救服务系统的车辆有20辆。过渡期内市民仍可以拨打999寻求院前急救服务。

过渡期结束后，按照各自的功能分工，120将集中于院前急救工作，而999则将聚焦非急救转运。田振彪说，非急救转运主要包括航空转运服务，跨省市长途转运、活动保障，以及老百姓出院回家、接送住院等服务。届时，999将回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，上述服务近期将向社会推出。

张华还介绍，按照规划，2022年底前，本市还将建成446个急救工作站，每个街乡镇将至少设一个，让老百姓短时间内就能得到有效、高质量的急救服务。（记者 蒋若静）

(责编：许晓华、李轶群)


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