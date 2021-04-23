直播预告：“人生第一针”，关于乙肝疫苗，你想知道的都在这里

接种乙肝疫苗是预防乙肝最有效、最经济的方法。现如今，我国计划免疫体系已经愈加完善，乙肝疫苗已经成为了新生儿人生中接种的“第一针”，作为人生初礼在第一时间给孩子们的健康保驾护航。

但是面对乙肝疫苗的接种，许多新手父母仍有许多的疑问，存在不少认知误区。父亲或者母亲是乙肝患者，能否拥有健康的孩子？母婴阻断该怎么做？乙肝疫苗可以选择吗，又该如何选？是不是打过乙肝疫苗就可以高枕无忧了？

2021年4月25日（周日）19：00-20：00，在第35个全国儿童预防接种日来临之际，人民日报社旗下新媒体“人民好医生“将邀请北京大学第一医院感染疾病科暨肝病中心主任 王贵强、中国疾病预防控制中心免疫规划中心主任医师 余文周、清华大学第一附属医院副主任医师 郑东旖做客演播室，向公众科普乙肝疾病及疫苗接种相关知识，帮助广大新手父母解答儿童接种乙肝疫苗的日常疑问，提高对科学接种疫苗的重视，保护儿童健康成长。欢迎大家前来收看提问。

专家简介：

王贵强，主任医师，博士生导师，中央保健会诊专家，北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任。

中华医学会感染病学分会前任主任委员、中国医院协会抗菌药物合理应用工作委员会主任委员、中国医师协会感染病医师分会副会长、中华医学会全科医师教育学院副院长、国家免疫规划专家咨询委员会委员、国家卫健委传染病标准委员会委员、国务院应对新冠肺炎联防联控机制医疗救治专家组成员、国家卫健委新冠病毒肺炎恢复期血浆治疗专家组成员、国家卫健委境外抗疫医疗专家组国家顾问团成员、国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 、科技部新冠肺炎国际合作专家组成员。

擅长：各种疑难肝病的诊断和治疗，包括乙型肝炎、丙型肝炎、自身免疫性肝病、药物性肝病等，不明原因发热的鉴别诊断，各种疑难重症感染性疾病的救治，以及新发突发传染病预防控制和诊断治疗等。

余文周，香港中文大学公共卫生博士，现为中国疾病预防控制中心主任医师，免疫规划中心免疫服务室主任，硕士研究生导师，中国卫生经济学会公共卫生经济专委会委员，国家免疫规划专家咨询委员会工作规范技术工作组组长，《中国疫苗与免疫》、《中国健康教育》编委委员，人民日报疫苗频道专家顾问团成员。

擅长：主要从事疫苗针对疾病预防控制、免疫规划相关政策研究、预防接种服务工作，参与免疫规划一系列法规、规范、计划和方案的制定。

郑东旖，清华大学第一附属医院（北京华信医院）保健科医生，硕士，副主任医师。

中华预防医学会疫苗临床研究专业委员会委员、中华预防医学会“疫苗与免疫工作者在线教育项目”国家级专家委员会委员、朝阳区疾病预防控制中心伦理委员会委员、北京生物制品研究会理事、朝阳区第五届妇幼保健技术服务专家团队儿科组专家、北京预防医学会社区医师必修课讲师、朝阳区健康讲师团成员。

擅长：主要致力于预防接种、婴幼儿营养、智能开发、儿童气质与性格培养、健康教育等工作。

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