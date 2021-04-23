疾控专家建议老年人接种3种疫苗

为有效助力“老年健康促进行动”，推进健康老龄化，引导中老年人群树立“早认识，早预防，早健康”意识，助力健康中国建设，近日，“健康中国 预防先行”2021人民健康社区中老年健康促进系列活动在广州举办。

本次活动由人民网·人民健康主办，广州市越秀区农林街社区卫生服务中心承办。活动上，多位专家提醒，中老年人应注重疾病预防，通过接种疫苗等方式，降低疾病发生率，维护自身健康。

建议老年人接种3种疫苗

国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》，把预防摆在更加突出的位置，倡导每个人都是自己健康第一责任人的理念，激发群众热爱健康、追求健康的热情，养成健康生活方式。

如何做好一些常见的疾病预防呢？广州市越秀区疾病预防控制中心副主任赖志胜表示，疫苗接种是预防疾病和控制传染性疾病最经济、最有效手段。特别是老年人，他推荐可考虑接种肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗以及流感疫苗这三种疫苗。

“当前，老年人对疫苗接种意愿还不是很强烈。”赖志胜呼吁，老年人应提高疫苗接种的意识，综合考虑疫苗接种带来的效益比，接种疫苗不仅能预防疾病的发生，还能减少后期疾病诊疗费用和家庭护理等。接种预防传染性疫苗，不仅个人能降低患病几率，还能阻断传播，建立群体免疫，为社会做贡献。

越秀区多举措方便群众接种

广州市越秀区卫生健康局社区卫生与老龄健康科陈鑫表示，越秀区老年人口较多，区里把中老年人群健康作为重点，为他们提供个性化、全程的健康服务。疫苗接种就是其中的一项健康服务。

据介绍，为了方便中老年人接种疫苗，广州市越秀区采取了多种举措：

一是扩大成人接种门诊数量，成人疫苗现在可以接种的场所除了社区卫生服务中心外，还有成人接种门诊。越秀区建立至少五间以上成人接种门诊，设在二级以上的医疗机构，有部分民营医疗机构也开办有成人接种门诊。通过扩大接种点，方便更多群众接种疫苗。

二是提供多种预约方式，每个街道的社区卫生服务中心提供电话预约、到场预约或网上小程序预约等多种预约方式，方便群众预约接种。接下来，还会根据不同接种门诊的形式，进一步以多种方式开放预约手段，让居民能够更便捷地获得疫苗接种的各种信息、更方便地接种上疫苗。

是否适合接种疫苗，

请听从专业医生评估

季节变化时，稍有不慎，容易诱发各种疾病。特别是体质相对较弱的中老年人，须特别注意防病保健。

“季节更替时是带状疱疹发病风险较高的时候。”广州医科大学皮肤病研究所副所长朱慧兰以带状疱疹为例提醒道。据她介绍，带状疱疹是由长期潜伏在脊髓后根神经节或颅神经节内的水痘-带状疱疹病毒经再激活引起的感染性皮肤病。发病时，神经支配区域部位出现红斑，继而出现带状排列单侧分布的聚集性水疱，疼痛可在发病前出现，或伴随皮损出现，老年患者情况较重。

“50岁以上或免疫力低下的人是带状疱疹发病的重点人群。”朱慧兰说，老年人群是带状疱疹的高发人群，从既往的研究来看，感染这一病毒后可以得到一定的免疫保护性，但这并不意味着，发病之后就不再复发。临床上观察到，部分患者感染痊愈后复发，故要预防带状疱疹，接种疫苗是目前最有效的方法。赖志胜也赞成通过疫苗接种预防带状疱疹的方法。他强调，除了带状疱疹可以通过接种疫苗来预防外，肺炎、流感同样可以通过接种疫苗来预防。

那么，有基础病的老年人能否接种上述这些疫苗？对此，赖志胜表示，基础疾病不是疫苗接种的禁忌证，合不合适接种，要参照疫苗说明书和疫苗接种医生的专业评估才来定。

事实上，在每个接种点，医生都会充分结合各种因素对每个人开展评估，给出是否适宜接种疫苗的建议。