千里之外“操纵”大脑？原来是专家远程给复诊癫痫患者调整颅内迷走神经刺激器参数 

癫痫患者植入迷走神经刺激器，在家就能进行远程复诊。千里之外的医生也能帮忙调整颅内这个“机器”的参数。

近日，隔着电脑屏幕，南方医科大学珠江医院功能神经外科副主任郭燕舞教授正在门诊诊室里，为一名远在千里之外的湖北宜昌癫痫术后患者复诊，远程调整迷走神经刺激器的参数。

患难治性癫痫已12年的朱女士，在多种药物治疗都没能有效控制病情的情况下，去年8月份，成功在珠江医院接受了迷走神经刺激器植入手术。癫痫发作得到了控制，远程调控参数更使得她不用经常在宜昌和广州两地来回奔波，朱女士的工作及生活终于逐步回到了正轨。

朱女士自己也是名医生，12年前被诊断为癫痫，早期药物治疗效果还不错，但近两年症状越来越重，有时工作中突然发作，不断抽搐，让她有点难堪。尽管接受了规范的治疗，但情况依然没能得到有效控制。连续的癫痫发作导致她左侧胳膊无法活动，右侧手指甚至连鼠标都无法使用，严重影响工作与生活。

去年8月份，朱女士到珠江医院进行治疗。功能神经外科副主任郭燕舞教授经过严格评估，为朱女士实施了迷走神经刺激器（VNS）植入手术。

郭燕舞教授表示，对于药物难治型的癫痫患者，除了部分人需要外科手术切除病灶，迷走神经刺激是更合适的有效治疗方式，因为不用开颅，创伤小、安全性也更高。

手术只需将一个U盘大小的微型电脑和导线植入胸口斜上方。迷走神经刺激器通过发出电脉冲信号传导到癫痫病人的大脑，阻止脑电异常，从而起到抑制癫痫发作的作用。

迷走神经刺激术的一个现实问题，就是术后的参数调控。由于神经系统的特殊性，难以一次性设置所有最佳参数，因此植入手术完成后，往往还需要随着病情变化，进行参数的反复多次调控，逐步达到最佳疗效，增强适应性、减少副作用。

以往，患者都需要到医院调整刺激器参数，多次往返，舟车劳顿，给患者和家属带来不便。但是随着科技不断进步， 迷走神经刺激术后患者，居家就可以接受参数远程调控，朱女士就是新技术的获益者之一。

如今，她已经接受了6次远程调控。郭燕舞说：“目前来看，各项指标都非常稳定。病情得到控制，如无意外，以后不需要再继续调整参数了。”