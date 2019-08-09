癫痫发作 警示莱姆病

据英国《镜报》8月5日报道，22岁的斯蒂芬妮·托德(Stephanie Todd)来自南格洛斯特郡的索恩伯里(Thornbury )，当斯蒂芬妮步入大学后，她开始逐渐感到自己的身体每况愈下。

在大学期间，她经历了疲惫、偏头痛、颤抖和恶心，之后她的甲状腺甚至也开始受到影响，医生诊断出斯蒂芬妮患有桥本病和甲状腺功能减退。 斯蒂芬妮说：“进入大学第二年，我身体的免疫系统就崩溃了。一项检测显示，我的免疫系统出现了慢性抑制，我患上了慢性疼痛、颤抖、肌肉痉挛和心悸。

自那以后，我就被困在家中一病不起，医生称这种情况为ME和纤维肌痛。之后，像洗澡、做饭、读书这样最简单的任务，于我而言都变得难以克服，但我还是尽量坚持完成了第二年的学业。” 然而，在五次诊断结果都被证明是错误的之后，斯蒂芬妮的癫痫开始发作。第一次癫痫发作她全身抽搐了一个小时。然而就在一个月后 ，她又在帕丁顿车站发作了一次，这次发导致她腰部以下瘫痪了一个星期。

“我的医生都找不出病因，因为莱姆病发作和其他普通病症发作很像。”斯蒂芬妮补充说：“我坐着轮椅去上我大学最后一年的第一堂课，勉强坚持了半天。”斯蒂芬妮完成第三年学业的梦想破灭了，她不得不搬回家乡桑布里，由家人照顾。在此期间，她的癫痫几乎每天都会发作，有时甚至一天发作很多次。

最终，医生做出了诊断。四年前，18岁的斯蒂芬妮得了皮疹和流感，但实际上这是由蜱虫引起的，她感染了莱姆病。因为没有及时得到治疗，现在这种疾病已经深深地嵌入了她的中枢神经系统，这也意味着她的病症已经是晚期了。 不过治疗还是可以减轻斯蒂芬妮的症状，在接受莱姆病的常规治疗后，她的癫痫就开始慢慢停止，疼痛和头晕症状也有所减轻，病情总体来看逐渐趋于稳定。但之后斯蒂芬妮的癫痫又再次复发，这次发病持续了7个小时，她不得不重新接受治疗。

斯蒂芬妮说，她发现自己就好像陷入了一个循环，在这个循环中，她接受治疗，病情好转了，治疗结束后，她又复发了。她表示：“现在我正在使用的这种疗法针对的是莱姆病的早期阶段，而不是感染后的三年，也就是说它会抑制我的症状，但不能完全治疗这种疾病。”(实习编译：殷光瑞 审稿：李珊)