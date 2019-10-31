癫痫患者发病 如何施以援手

日前，在一趟从北京飞往成都的航班上，一名年轻男乘客突然全身抽搐、口吐白沫、双手僵直、意识丧失，情况十分危险。万幸的是，搭乘这趟航班的有三位医生，及时予以抢救，乘客转危为安。

很多人把癫痫发作时的症状看作“抽风”，但不一定知道癫痫突然发作如果没有得到及时救治，可能危及生命。如果有一天我们碰到癫痫患者病情发作，可以为他们做点儿什么呢？

癫痫发作不只会全身抽搐

癫痫是指由脑部神经元的过度放电引起的一种急性、反复发作、阵发性的大脑功能紊乱，可表现为意识、运动、植物神经和精神障碍。因此，癫痫有许多且复杂的症状表现，并不是只有全身抽搐才是癫痫发作。

临床上常见的一种癫痫表现形式是癫痫大发作，这是一种全面性发作，以意识丧失和全身抽搐为特征。通常患者会四肢抽搐，然后就什么都不知道了。有一部分患者的发作是一愣神就过去了，这叫小发作，实际上也是全面发作的一种。

还有一种叫做局限性发作。局限性发作是指某只手抽搐了，或是口唇抽搐了，或是脚指头麻了，总之有某个身体部位出现了问题。如果发作次数过多，又没有进行治疗，也会导致癫痫大发作，甚至癫痫持续状态。

此外，有的癫痫患者的发作比较特殊。比如，一发作的时候，表现为点了个头、拥抱动作，这类是特殊的综合征。另一种特殊的发作形式叫精神运动型发作，患者发作时看似有意识，还能与人对话，但答非所问，清醒过后他不知道发生过什么事。

别给患者口中塞物“防咬伤”

总的来看，癫痫的全面性发作是最危险的情况。学会如何急救癫痫发作的患者，就可能避免悲剧的发生。我们如何做到正确地施以援手呢？

癫痫患者发作时常有口角歪斜、牙关紧闭、痉挛、抽搐等症状，由于喉部肌肉及膈肌、肋间肌肉的痉挛，会导致患者呼吸急促，此时应保持患者呼吸道通畅。首先解开患者的衣领扣子，松开围巾和其它颈项饰物，减少外界压迫。如果像癫痫失神发作这种不伴有肢体明显抽搐的发作，一般发作时间小于5分钟，则不需要特殊处理。

癫痫患者发作时可能出现意识丧失、倒地，如果周围有人的话一定要做好防护，避免患者的头部直接着地造成意外伤害。对于反复发作、反复跌倒的癫痫患者来说，应有意识做好自我防护，当身边无人照看时可佩戴头盔以防万一。

当患者病情发作出现肢体抽搐或者强直时，应将患者置于平坦没有障碍的平面，避免意外损伤造成病情加重。对于反复抽搐且持续时间较长的癫痫患者，应立即拨打求救电话将其送到就近医院诊治。

特别需要提醒的是，切记不要将任何东西置于患者口中“防咬伤”，不要束缚患者全身抽动（危险情况除外），更不要轻易移动患者。因为往患者口中塞东西，要先想办法撬开患者的嘴，这个过程容易造成患者牙齿和口腔软组织损伤。若放进口腔的物体被咬碎或者患者牙齿意外脱落，可能导致窒息。此外，强制束缚患者，还可能造成患者骨骼肌肉或软组织损伤。

（作者单位：北京宣武医院）