科学运动，预防半月板损伤（名医讲堂）

在膝关节的伤病中，半月板所占比例不低，门诊病例的30%左右是半月板损伤。临床上，一般青年、中年人发病较多，这个年龄段运动需求多，但运动条件和水平参差不齐，不正确的运动方式以及意外伤害最容易导致半月板损伤。

正常的半月板由两块月牙形的纤维软骨组成，一内一外，是膝关节内给大腿和小腿之间的关节软骨面提供填充减震的“垫片”，起着力量缓冲、减震、维持关节稳定和润滑膝关节活动的作用。

如果半月板受到了损伤，发生撕裂，有可能会造成关节卡压，膝盖疼痛，还有可能发生肿胀、弹响（膝关节活动时关节内发生异响并伴随痛感）、交锁（膝关节被撕裂的半月板卡住）。

半月板最常见的受伤原因是外伤，即外力撞击或者膝关节扭伤导致。半月板最怕膝关节屈伸时发生过度扭转。半月板在膝关节屈伸时会跟随小腿移动，而旋转时，则会跟随大腿移动，这就是半月板的“矛盾运动”。当这种“矛盾运动”过度了，就会导致半月板受伤。因此，运动前最好对自己的肌肉力量有所了解，如果力量不太好，尽量不要从事剧烈运动，如果想运动，要先把肌肉力量练好，膝关节的运动协调性才能得到保障，半月板损伤的风险才能降到最低。

如果有长时间跪坐、盘腿坐、卫生间蹲坑、过度屈膝等习惯，半月板长期处于高压力牵张状态，很容易发生劳损，从而导致退变性损伤。有的人蹲下捡东西时，突然感觉膝关节内响一下，随即膝关节后方内侧有痛感；有的人膝关节猛一发力跑步，也会发生这种情况。这两种情况看似有外伤，但根本原因是膝关节和半月板退变，这样的半月板在正常的压力或者牵张力下也会发生撕裂。还有一些患者，并无外伤或者某个动作诱因，膝关节逐渐开始疼痛不适，一检查是内侧半月板撕裂，也属于半月板退变性损伤。

一般认为，半月板损伤就要接受手术治疗，因为半月板损伤很难自愈，不手术没法愈合。最需要手术的是年轻人因外伤导致的半月板复合裂，因为年轻人运动需求高，对半月板要求也高。建议早接受手术，避免损伤的半月板在运动过程中进一步加重，也可以防止损伤的半月板卡坏关节软骨。

半月板缝合能够最大程度保留半月板，但半月板能否缝合并不代表手术技术的高低。很多时候切除或者部分切除比缝合要难得多，因为缝合需要的操作空间不大。如果半月板本身质量很差，撕裂严重，勉强缝合反而会适得其反，术后半月板仍然有症状需要再次切除。因此，缝合半月板不仅需要好的手术技巧，还需要把握好适应症。

当膝关节出现疼痛、弹响，不要忍着疼痛运动，一定要找医生检查半月板有无退变和损伤。如果发现半月板退变，最好做膝关节负荷不太大的运动，比如骑自行车、游泳。

（作者为北京大学第三医院运动医学科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 19 版）