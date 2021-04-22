尿频、尿急、尿不尽？一个动作教你摆脱尴尬

尿频、尿急、尿不尽、排尿痛苦，为此不敢出远门甚至害怕参加社交活动……如果你或身边人有上述症状，可能是尿控盆底疾病找上了门。

日前，国家老年医学中心、北京医院宣布成立“尿控盆底疾病诊治中心”，并于4月17日在北京举行成立仪式。“全球约有20亿人受到尿控盆底疾病的困扰，这类疾病关系到人们的生活质量，应该受到重视。”中华医学会老年医学专业委员会主任委员、北京医院原院长王建业表示。

患者多为中老年，但有年轻化趋势

我国最常见的尿控盆底疾病包括膀胱过度活动症、压力性尿失禁、良性前列腺增生症等。

王建业称，绝大多数尿控盆底疾病患者是中老年人，随着我国人口增长和老龄化进程的加快，尿控盆底疾病的发病率也相应增加。比如，良性前列腺增生症已成为我国老年男性的常见疾病，其发病率随着年龄增长而不断增加。

“不过，近年来我国尿控盆底类疾病的发病人群呈现出年轻化发展趋势。”北京医院泌尿外科副主任、北京医院尿控盆底疾病诊治中心主任张耀光说。

中青年和老年尿控盆底疾病患者在发病病因和治疗方式上有所不同。“一般来说，中青年尿控盆底疾病多由产、伤所致，而老年人则多由年龄增长所致。”张耀光表示，“中青年尿控盆底疾病的患者在治疗时，要首先考虑对生活方式进行干预，包括减轻体重、戒烟、禁止饮用含咖啡因的饮料、规律起居作息、避免强体力劳动等。而老年尿控盆底疾病患者若干预生活方式后病情仍未缓解，就需尽快考虑手术治疗。”

北京医院妇产科主任吕秋波表示，造成女性盆底功能障碍的疾病主要包括，女性压力性尿失禁和盆腔器官膨出。50%以上的妇女均会有不同程度的尿失禁和盆底功能障碍，压力性尿失禁和盆腔器官膨出会严重影响中老年妇女的健康和生活质量，并已成为较为突出的社会生活问题。

“由产伤造成的盆腔器官膨出已明显减少，但随着社会人口老龄化的加重，盆腔器官膨出在60岁以上的妇女中的发病率已达25%，其中15%的患者工作和社会活动受到严重影响。”吕秋波说。

提升对疾病认知，增加患者就诊率

“尽管尿控盆底疾病给患者心理、工作和生活带来了沉重负担，甚至可能进一步引发更为严重的疾病，如抑郁症等。但是，很多患者受到固有观念的影响，或不以为然，或羞于启齿，常因此贻误最佳治疗时机。很多老年人患此类疾病后，不敢告诉子女，通常自己默默忍受或是只告知老伴儿。”张耀光告诉科技日报记者，公众要提升对尿控盆底疾病的认知，进而增加就诊率。

临床中，尿控盆底疾病最常见的就诊误区是，患者不太清楚该去哪个科室就诊。张耀光表示，尿控盆底疾病发病原因复杂多样，涉及多学科诊疗，他建议该病患者在泌尿外科进行首诊。

吕秋波表示，盆底修复训练可有效缓解漏尿等问题，盆底修复训练最重要的部分为盆底肌肉锻炼，它又被称为凯格尔运动，即有意识地对以耻骨—尾骨肌肉群为主的盆底肌肉群进行自主性收缩锻炼。盆底肌肉锻炼的主要内容是反复进行缩紧肛门的运动，每次收缩不少于3秒，然后放松，连续做15至30分钟，此为一组锻炼，每日最好进行2到3组的锻炼；或不分组，自择时段每天做150至200次，6到8周为一疗程。

手术治疗方面，该领域新型外科技术包括女性无张力吊带术、男性人工尿道括约肌植入术、骶神经电调节器植入术、骶神经调控植入术等。

为了提升公众对尿控盆底疾病的认识，张耀光建议医院通过面对面的方式对住院和来门诊就诊的患者进行宣教，增进患者及家属对尿控盆底疾病的了解，同时通过新媒体平台发布有关尿控盆底疾病的科普知识。另外，相关领域专家可以定期到社区医院为尿控盆底疾病患者进行义诊。

王建业表示，为了给尿控盆底疾病患者提供更好的治疗，相关领域工作者需要加强对尿控盆底医学的临床研究，同时要进一步完善尿控盆底疾病方面的全国性流行病学调查。此外，还要深化相关常见疾病的基础研究工作，积极开展相关学科的医学教育活动。