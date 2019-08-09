中国妇幼健康研究会专家团

很多产妇担心生完宝宝凸起的肚子不能恢复到怀孕前的状态，在月子里就开始用腹带，并且把腹部绑得很紧，认为这样可以尽快帮助恢复体形。实际上，产后生殖系统的恢复需要6~8周时间，正常情况下，子宫会逐渐复旧，妊娠造成的松弛腹壁也会逐渐恢复，产后多早使用腹带或腹带绑缚过紧会产生很多负面作用，尤其不利于盆底组织恢复。

妊娠期间子宫的重量增至孕前20倍，固定子宫的韧带也相应地变软伸长，盆底组织被极度拉伸。分娩后，子宫、韧带和盆底组织开始复原，整个过程大概需要6周。因此，产后过早使用腹带会增加盆底支持组织及韧带经受的压力，不利于功能恢复。盆底组织受损，今后可能引起子宫脱垂、尿失禁、阴道壁膨出等盆底功能障碍性疾病。腹带绑缚过紧还影响活动和腹部血液循环，不利身体健康。

要尽快恢复体形，可进行适当的产后锻炼，增强腹肌力量。母乳喂养也是促进产后恢复的方法之一。▲