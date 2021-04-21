直播预告：如何运用中医疗法治疗肿瘤

生活中我们提起中医药抗癌，或许很多人都存在这样的疑问：“中医药真的能抗癌吗？”答案是肯定的。

伴随着现代实验肿瘤技术的发展，中医药在肿瘤研究方面取得了长足的进步和成绩，已采用现代分子生物学、基因组学等方法深入探讨中医抗肿瘤的作用机制。

2021年4月15～21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，为提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端开展2021年全国肿瘤防治宣传周系列直播活动。

2021年4月22日10:00-11:00，我们将邀请中日友好医院中西医结合肿瘤内科主任 贾立群做客演播室，为大家讲解中医疗法在肿瘤治疗中的应用，千万不要错过。

专家介绍：

贾立群，医学博士，主任医师。中日医院中西医结合肿瘤内科科主任。国家临床重点专科建设单位负责人、中日医院中西医结合肿瘤专科医联体牵头人、国家中医药管理局重点学科负责人，院学术委员会专家。博士研究生导师。

中华中医药学会理事、中华预防医学会中西医结合预防与保健分会主任委员、中国中医药研究促进会肿瘤分会主任委员、北京中西医结合学会肿瘤专业委员会主任委员、中华中医药学会肿瘤分会副主任委员、北京中医药学会肿瘤专业委员会副主任委员、中国中西医结合学会肿瘤专业委员会常委、国家药典委员会委员、中央保健会诊专家、享受国务院特殊津贴。

擅长：食管癌、胃癌、肺癌等恶性肿瘤的诊疗。消化道肿瘤的中西医结合防治与康复，中医外治癌痛和各种药物所致不良反应，早癌筛查与预防。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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