光明中医科普工程二期启动 推动中医药传承创新发展

6月10日，光明中医科普工程2020发布会在北京举行，中国中医药研究促进会、光明网联合启动“光明中医科普工程二期”建设工作。

光明网总经理陈建栋，中国中医药研究促进会常务副会长兼秘书长高武，中国中医药研究促进会书记兼副会长高泉，中国中医药研究促进会副秘书长蔡建淮，中国中医药研究促进会肿瘤分会会长、卫健委中日友好医院中西医结合肿瘤内科主任、光明中医科普工程科普专家贾立群等出席活动。

光明网总经理陈建栋 赵金悦/摄

中国中医药研究促进会常务副会长兼秘书长高武 赵金悦/摄

中国中医药研究促进会肿瘤分会会长、卫健委中日友好医院中西医结合肿瘤内科主任、光明中医科普工程科普专家贾立群 赵金悦/摄

今年，光明中医科普工程二期将采取线上线下融合的方式，积极与医疗机构进行合作，打造光明中医科普基地，开展创建“光明中医科普基地、天地中医有名城、疫情防预有中医、科技创新中医药”等多项工作。疫情发生以来，光明中医科普工程推出了“抗击疫情 中医药在行动”专题，征集、发布作品300余篇。其中，《一镜长图：中医抗疫简史》、《中国医道与天人合一》、《数读中医药“战疫”答卷》等作品。

会上，中国中医药研究促进会秘书长助理兼办公室主任王星介绍了光明中医科普工程2020年的主要工作，包括“中医联计划”、“中医星计划”和“科普联播计划”等。

中国中医药研究促进会秘书长助理兼学术部主任王亚煌介绍了中国中医药研究促进会科技进步奖相关工作情况。为更好地奖励在中医药领域中运用科学知识作出重大发明的科技工作者，中国中医药研究促进会科学技术奖在中国中医药研究促进会科技进步奖评审的基础上，从2020年起增设中国中医药研究促进会技术发明奖评审。该奖项将授予运用科学技术知识在中医药领域中实施的产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的科研人员。

据了解，2020年中国中医药研究促进会科技进步奖和技术发明奖已开始申报。推荐渠道包括国家卫生健康委员会、国家中医药管理局及有关部委局直属单位推荐，各省级卫生健康委员会（中医药管理局）、科技厅（局）、教育厅（局）及有关部委局直属单位推荐，中国中医药研究促进会各分支机构推荐，中国科学院院士、中国工程院院士、国医大师、其他专家推荐等。

发布会上还启动了《抗疫中医情》的征集活动，面向参加疫情一线救治和当地防疫中的中医药工作者和后勤服务者，以及积极联络和参与当地疫情防控救治的中医医疗队和中医药企事业单位，展现中医药人在抗疫中的风采和典型事迹。

“光明中医科普工程”由光明网、中国中医药研究促进会共同发起，以“科普中医药健康知识，切实对接服务大众”为目标，旨在打造具有“专业、权威、公信”的中医药文化与科普平台。