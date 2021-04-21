专家：建议40岁以上做肠癌早筛 提高筛查率需要技术创新

4月15日至21日是第27个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题为“健康中国健康家——关爱生命科学防癌”。结直肠癌是我国常见恶性肿瘤之一，其发病人数位列恶性肿瘤第三位。国家癌症中心发布的肿瘤登记数据显示，2015年我国新发结直肠癌约38.8万例，因结直肠癌死亡的患者数约为18.7万人。

癌症并非突然发生，而是会经历一个较长的发展阶段，需要积极预防。《关于实施健康中国行动的意见》中指出，实施癌症防治行动。倡导积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，降低癌症发病率和死亡率，提高患者生存质量。

早筛能减轻医疗负担提高治愈率

“通过回顾中国肠癌早筛领域40多年历程和海宁肠癌筛查的代表案例，可以证实，肠癌早筛对提高患者生存率和生活质量、节约卫生资源、减轻家庭和社会疾病负担均具有重要意义。”日前，浙江大学肿瘤研究所学术委员会主任郑树教授在中国抗癌协会大肠癌专业委员会联合诺辉健康举办的“如何预防肠癌”这一话题活动中表示。

“作为一个专业的医生，我特别理解肠癌早期筛查的重要性，一旦早发现、早治疗，治愈率可达到90%—95%，同时，也将会减少医疗费用的支出。”北京协和医院基本外科结直肠专业组主任医师林国乐教授也表示。

北京大学首钢医院院长顾晋做客人民网访谈时也表示，已经有大量的研究表明，结直肠癌的早筛能够明显提高术后治疗效果。早期筛查不仅能够减轻患者的痛苦，提升治疗效果，也能够有效减轻患者的经济负担。

建议40岁以后做肠癌早筛

什么是早期筛查？林国乐介绍，所谓的早期筛查是针对合适的年龄，正常的人群进行普查。我们国家对于结直肠癌早期筛查年龄以前是在50岁，现在由于发病年轻化的趋势年龄定到45岁。

“对于一些患者来说，如果在癌前病变时得以发现并进行处理，可让有效避免癌症的发生。在筛查处于早期癌的情况下及时处理，可以使这类患者花费更少的钱解决问题，这是预防及关口前移的重要体现。”北京协和医院消化内科主任杨爱明做客人民网访谈时曾表示。

中国抗癌协会肿瘤防治科普委员会常务委员、科普作家“菠萝”李治中博士表示，50岁以下人群的肠癌发病率和死亡率都不断上升，我们每一个人都要知道自己的风险因素，进而评估自己应该在什么时候去做肠癌的早筛。一般来说，普通人在40岁以后就要做肠癌早筛，有家族史或者其他高危因素的人更要提早做筛查。

加强肿瘤早筛科普教育

根据《中国中晚期结直肠癌患者诊疗现状调查》，国内不了解肠癌筛查的人占85%，没做过肠镜的人占95%。肠癌防治的科普在国内依然是大部分人的盲区。

顾晋表示，肿瘤的早预防、早发现、早诊断，特别是早期筛查，对提高肿瘤治疗效果十分重要。他建议，要加强对早期肿瘤筛查的宣传，通过多种手段强化大众对于肿瘤早筛意义的认识，普及健康知识。同时，向医务工作者进一步普及早筛的概念，让更多医生加大对筛查的关注，建立早期筛查科室，强化医务人员继续教育。

诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青表示，诺辉健康致力于研发和推广高发癌症居家早筛的新技术，我们希望和大家一起做科普，提高大家肠癌早筛意识，在无症状的时候进行专业的筛查，将防癌的动作从后端治疗更多的走到前端的防控，真正改变患者的生命轨迹。

提高肿瘤筛查率需要技术创新

如何推进肠癌的早期筛查？怎样的筛查手段和策略是科学的？郑树表示，我国结直肠癌的筛查还需要进一步提高，需要有更好的方法找到肿瘤患者，制定让患者容易接受的治疗方案，提高检出率。肠癌的筛查建议采取两个形式，一是普惠型的，一般人群都可以去做；另外针对高危人群，采取个性化肠癌筛查。

目前，肠镜检查是筛查肠癌的有效方式之一，但有一些患者顾虑肠镜检查时的疼痛感、费用等问题，甚至不愿意做肠镜筛查。对此，杨爱明表示，结肠镜是筛查的最后一道关口。在此之前，可以使用最简单的方法，如多查几次大便，通过问卷方式了解哪些人属于高危人群，用这些方式进行筛查，减少患者对肠镜的需要。

顾晋也强调，肠镜对于发现早期癌症有十分重要的作用。但当前我国肠镜检查发展不协调，医疗条件差别较大。希望能够加大对肠镜筛查和创新筛查技术的投入，筛查出高危人群，并进行相应的干预措施，缓解在结直肠癌方面的医疗压力。

总体来说，癌症防治工作是一项系统、复杂且长期的工程，需要凝聚政府、医疗机构、企业等社会各界力量共同努力、参与。